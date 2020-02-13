法國批准接納華為參與5G 但有限制與優先歐商

法國政府今天公告說，中國電信巨擘華為（Huawei）不會被排除在法國5G網路建設的設備供應商行列之外，但華為可能會受到限制，並且法國將優先選擇歐洲營運商。英國等其它歐洲國家亦有決定接受華為參與5G建設，但也有核心技術限制。法國的決定顯示巴黎沒有照聽美國的警告與勸阻。稍早中國官方警告法國不得歧視華為。

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據法新社今天報道說，法國允華為有限參與5G網路，但明言優先考慮歐洲營運商。

據法國政府今天表示，中國電信巨擘華為（Huawei）不會被排除在法國5G網路建設的設備供應商行列之外，但華為可能會受到限制，且法國將優先選擇歐洲營運商。法國經濟財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）向BFM電視台（BFM TV）表示：「對華為不會有差別待遇…不會，華為不會被排除在法國的5G網路外。」

據勒梅爾還說，「法國會採取預防措施，以保護主權利益」，特別是在核子和軍事相關設施附近，且「優先採用歐洲營運商是合乎情理的」，例如芬蘭的諾基亞（Nokia）或瑞典的愛立信（Ericsson）。

法新社說，5G網路是指第五代行動通訊技術（5th generation mobile networks, 5G），歐洲是否將華為排除在5G網路建設之外備受各界關注。

美國政府擔憂華為與中國關係密切，華為設備可能被中國當局用來竊取機密，美國總統特朗普政府不僅下令美企停止與華為做生意，更敦促盟邦跟進。