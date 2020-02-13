湖北一夜變天布局保習天命

湖北省委書記蔣超良、省長王曉東及武漢市委書記馬國強全部丟官，分別由上海市委書記應勇、中央政法委秘書長陳一新及濟南市委書記王忠林頂上。加上日前王賀勝出任湖北省省委，兼管衞健委，湖北省委換了四個常委。

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據蘋果日報今天撰文指，為保習天命，湖北一夜變天。



一覺醒來，湖北官場已經變天。該報道稱，湖北官場大地震，顯示疫情未能受控，湖北省尤其武漢市到底有多少人感染，有多少死亡，沒有人能說得清。就在今早，湖北呈報新增確診病例一萬多人，死亡二百四十多人，官方解釋數字急增是改變統計方法所致，其實是此地無銀三百兩，說明欺瞞之風與病毒一樣仍在蔓延。

湖北官員在防疫方面的顢頇無能，無心無肺，早就有目共睹，丟掉烏紗帽是罪有應得。然而，湖北官場地震的最主要原因，是疫情蔓延危及習近平的形象及權威。武漢市及湖北省官員一再表明，去年12月已將疫情上報衛健委，而根據有關法律，地方政府沒有公布流行病的權力，暗示隱瞞疫情的不是湖北。

蘋果日報說，最令中央頭痛的是，“吹哨人”李文亮醫生去世，留下遺言“一個正常的社會不能只有一種聲音”，戳中沒有言論及新聞自由才是問題的癥結所在，矛頭指向不言而喻。西方觀察家指出，湖北疫情失控，證明習近平的“天命”完結。

一方面，全國民意洶洶，要求問責的怒火燒向最高層；另一方面，中國再次輸出疫情而遭全世界反感及“隔離”，嚴重影響中國的大國形象。染疫及死亡慘重，可以歸咎天災，但損害皇上形象及寶座，絕對無法容忍。“天子一怒，流血千里”，湖北的官場地震之餘，港澳辦也在同日換人。無他，香港修例風波延續大半年，至今未了，同樣重重挫傷習近平的名聲。

據該報道稱，官場地震，亦是安排子弟兵上位的良機。應勇仕途從浙江起步，是習近平的舊部，這一點廣為人知。陳一新同樣發跡於浙江，習近平龍潛出任浙江省委書記時，陳受到賞識，調任省委副秘書長，屬於大秘的角色。2012年習近平登上大寶，陳一新也連年晉陞，2015年出任中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任，小組組長正是習近平。2017年，陳調任湖北省委副書記兼武漢市委書記，椅子尚未捂熱，2018年又出任政法委秘書長，執掌最要害的刀把子。

1月20日習近平就武漢疫情首次出聲，23日武漢封城，國務院主管科教文衞的副總理孫春蘭率領中央指導組赴當地接管防疫協調指揮工作，其實只是名義上的主將，而出任指導組副組長的陳一新才是真正的指揮核心。中央政法委官方微信帳號“長安劍”於2月10日披露，陳一新於8日抵達武漢，親自坐鎮防疫指揮部。

該報道認為，陳一新以做事果決、積極著稱，據說是一名猛將。他到了湖北後，說了一句話就令地方官員直冒冷汗：“總書記授我尚方寶劍，要動真格不手軟”。陳一新說到做到，臨危受命才幾天時間，湖北官場就一夜變天。有人說，習近平不應該在北京做防疫騷，應該去湖北現場指揮。其實，湖北疫情嚴重，禦駕親征的風險不可控，而由陳一新這名帶刀侍衞、欽差出馬，皇上也就放心了。

為什麼是陳一新脫穎而出，成為處理今次疫情的欽差大臣？除了他知任湖北，較為熟悉情況，更重要的是他懂得為官之道，將忠誠放在第一位。

12月上午，也就是陳一新坐鎮武漢的第五天，他就發出“打好武漢保衞戰要發起總攻”的命令。他要求每天開一次“碰頭會”，每次會議集中研究解決一兩個重點問題，力求開短會、解決問題的會。最最重要的是，每次會議要把學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示精神、黨中央關於防控疫情的部署要求作為第一議題，並通報落實工作進展情況。陳一新強調，習書記2月10日在北京調研重要講話，為打好武漢保衞戰、湖北保衞戰指明了方向，必須學深悟透做實。然後他用六個“深刻領會”，重述了習近平的講話內容，並學着習的語氣，喊出“武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝”的口號。

據該報道說，熟悉內地官場的分析人士看過陳一新的講話後喟然道：溜須拍馬功夫一流，抵他陞官。

“忠誠不絕對，絕對不忠誠”，陳一新時刻不忘習書記的教導，時刻請動聖旨，為上分憂，正是其陞官的秘訣。而從67歲的夏寶龍重新出山做港澳辦主任，65歲的駱惠寧出任中聯辦主任，足見習近平的用人新風格，年齡不是問題，學歷不是問題，能力也不打緊，自己人、忠誠才是最關鍵。

據蘋果日報文章認為，可以料見，陳一新履新後，除了指揮防控新冠狀病毒，更要防控燒向中央的民怨同危及政權的政治病毒。因為疫情而一度放鬆的輿論氛圍，又將收緊。