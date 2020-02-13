湖北單日死亡率暴增 確診及死亡人數仍嚴重低報？

中國確診新冠病毒感染人數和死亡病例暴增，一日前，湖北的新增病例只是1638，一夜之間翻了將近10倍。當局解釋，這是對以往的疑似病例開展了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。也就是說，數據發生巨大變化是因為確診標準發生了改變。在不少專家們看來，這一數字就是當局嚴重低估疫情的標誌，但也有分析認為這是一種數字政治遊戲。

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中國剛剛過去一周官方報告的數據顯示疫情正在得到遏制，然而，湖北確診病例周四一日猛增一萬四，死亡病例暴增254例，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光對此認為，“湖北把這一萬四千多病人報出來，我認為是好事。”他樂觀地對中國媒體表示，武漢和湖北省正在走向正確的道路。



確診數字死亡數字暴增，疫情惡化？但在旅美學者何清漣看來這是外人看不明白的中國數字政治遊戲，“實情是湖北和武漢書記雙雙被免職，上海應勇和濟南王忠林赴鄂救火，不想代替前任背鍋，要求實報，於是病例飆升。我個人認為還是打了折扣，幾折不知。”



湖北一夜之間確診這麼多病例，至少說明了此前當地大量疑似患者求醫無門、無法得到確診更不到治療是真實的存在。那麼，這一病例分類方式的改變，是否可能意味着今後病例總數的變化會更大呢？



紐約時報報道，周三晚上，一些得知新數字的專家大為震驚。華盛頓大學大流行病防備和全球衛生安全中心專家拉比諾維茨認為，診斷的變化可能使追蹤流行病變變得更加困難。這意味着，新冠病毒疫情遠遠未得到控制。來自中國的流行病學信息並不完整，專家估計，這樣的疫情可能會斷斷續續地上升，回落然後捲土重來。



澳大利亞國立大學中國問題專家姜雲(音譯)對法新社表示，檢測手段缺乏，新的病例分類方式比較實用。他雖然不認為新的數據受政治目的的操縱，但也不能說非常可靠。



英國衛生專家則對數據的即時性和準確性有質疑。他們認為以中國醫療體系的效率而言，這個數字應該只能反映少部分病例。根據『金融時報』報道，英國專家認為中國當局低報確診人數，可能僅有10%的病例被診斷出來。



針對中國衛生當局周四公布的最新確診和死亡數據，帝國理工傳染病專家弗格森認為，這一數據僅代表癥狀最嚴重的病例，最低可能僅有10%病例被正確地診斷出來。根據他的研究，武漢的官方數據最低可能大約19起確診病例中才會報一起。



『金融時報』在湖北多地訪問醫患，他們都因為缺乏檢驗設備，至今還在等待官方診斷。艾希特大學醫學院教授潘卡尼亞表示，衛生體系尚不發達的國家，通常檢測與記錄的設備都相當簡化，這意味着感染人數可能被大幅低估。

另外，帝國理工學院日前公布的評估報告則指，估算新冠肺炎的病死率不到1%，但根據現有上報數據計算，湖北當地的病死率高達18%，這主要是由於武漢實際感染者數量是已發現病例的19至26倍。至1月31日，武漢每日新增感染病例可超過兩萬，而實際上報病例遠遠小於這個數字。



就連習近平派往武漢的欽差大臣--擔任中央指導組副組長陳一新也稱，“武漢感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的規模也沒有較為精準的估計預測。據有關方面推算，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。”