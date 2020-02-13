美參議院推決議紀念李文亮

來自民主與共和兩黨的多位美國參議員在參議院推出決議案，紀念數天前因感染新冠病毒不治的疫情“吹哨人”李文亮醫生。決議案還呼籲中國政府及中國共產黨提高有關打擊疫情的透明度和配合度。

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據美國之音報道說，美參院推出決議以紀念新冠病毒“吹哨人”李文亮。



來自民主與共和兩黨的多位美國參議員星期二（2月11日）推出決議案，紀念數天前因感染新冠病毒不治的疫情“吹哨人”李文亮醫生。決議案還呼籲中國政府及中國共產黨提高有關打擊疫情的透明度和配合度。決議案由參議院外交委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）、該委員會亞太小組主席加德納（Sen. Cory Gardner, R-CO）和亞太小組首席民主黨成員馬基（Sen. Ed Markey, D-MA）以及參議院軍事委員會成員科頓（Sen. Tom Cotton, R-AR）共同提出。

該報道引述來自新澤西州的梅嫩德斯參議員指出，“我們現在可以了解到，即使在危機之中，對信息、重要資訊的壓制，對那些李醫生試圖向大家公布的信息的壓制，對他的壓制，竟然比中國人民的安全還要重要，”據梅嫩德斯說，“這是一個相當駭人，但同時具有戲劇性的例子，它告訴我們，壓制信息，哪怕是壓制最單純的言論、也就是有關於疾病的警告，對習主席來說都更為重要。”梅嫩德斯在聲明中以“英雄”來形容李文亮。他說：“李醫生試圖提高對新冠病毒的關注和治療的行動是英勇無畏的。和中國人民一樣，我支持他和中國所有試圖應對這一大規模流行病的醫療專業人員。”

聲明接著說：“在我們試圖一道努力應對這一病毒並研發有效治療之際，中國政府和共產黨必須對本國人民和國際社會保持公開透明。內容審查和打壓遠非在國際衛生議題上建立夥伴關係的‘完美組合’。”

據該報道說，“李文亮醫生試圖就武漢冠狀病毒向全世界發出警告，但中國共產黨加以阻撓，現在，武漢冠狀病毒奪走了李醫生的生命，也奪走了比2003年SARS爆發時更多人的生命，”來自科羅拉多州的共和黨籍參議員加德納在聲明中說。“我們必須確保這種傳染性和致命性的病毒能被控制，這意味着決不能允許中國共產黨繼續向本國人民和世界隱瞞武漢冠狀病毒的細節。”

決議案內容提到，李文亮醫生曾在去年底因在中國醫生的社交媒體群向同業發布有關新冠病毒的消息而遭警方訓誡，並被迫簽署聲明撤回警告，同時承認散播非法謠言。決議案進一步說，中國政府先前長達數周的時間淡化疫情的危險性，導致病毒一再散播，截至今年2月11日為止，中國境內已有至少4萬2千確診病例，逾千人死亡。

據決議案稱，世界衛生組織已將新型冠狀病毒列為“全球關注的公共衛生緊急事件”。因此，美國國會參議院將以此決議案紀念李文亮醫生及其所做的貢獻，並向李文亮和所有因疫情而離世的病患的家屬獻上誠摯的哀悼。

決議案還呼籲中國政府及中國共產黨對新冠病毒的研究和調查保持公開透明；確保中國人民及國際社會有自由、不受約束的信息管道，不受內容審查或社交媒體控制；與美國政府，包括美國疾病控制預防中心全力進行合作；與其它國家，包括東南亞、非洲、拉丁美洲和其它醫療系統負擔較沉重的地區進行合作；停止將台灣排除在世界衛生組織和國際民航組織等國際機構之外。

決議還肯定李文亮醫生有關中國應更加開放和透明的信念的至關重要性；並肯定言論自由有益於社會，能夠讓專家向公眾提出健康衛生警告，並協助人民確保政府能夠解決危機響應中的薄弱環節。決議還表示“強烈支持中國人民對言論自由的要求”。