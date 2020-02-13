美國軍方深度介入防堵新冠病毒

美國國防部將在美國的11座國際機場旁設立新型冠狀病毒隔離區，美國本土作戰部隊已接到命令嚴陣以待應對新冠病毒，美國派出的所有撤僑飛機都降落在美國空軍基地，美國軍方正深度介入防堵武漢新冠病毒對美國的侵襲。

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國防部將在全美11座主要國際機場旁，設立新型冠狀病毒隔離區。這11座機場分別在伊利諾伊、德克薩斯、加利福尼亞、喬治亞、新澤西、密西根、紐約、和華盛頓州與華盛頓特區。



美國人若從新冠病毒疫區爆發的中國武漢返美，必須在專門隔離區接受14天觀察。



由於新冠病毒疫情持續從中國向世界各地擴散，負責防禦美國本土和阿拉斯加的美軍北方司令部現正在執行多個計畫，為病毒侵入美國做好準備。據《軍事時報》報道，由參謀長聯席會議發出、國防部長埃斯帕（Mark Esper）批準的一道命令，指示北方司令部制定應對疫情擴散的方案，包括命令指揮官為涉及範圍廣泛的疫情做準備，以及將曾到中國的軍人隔離。