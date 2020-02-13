藝人憑啥比鍾南山更多多有錢 作家網絡憤憤不平

中國網絡多見炫富耀宅照片。中國新冠狀肺炎疫情延續，有人對比中國演藝界名人豪宅與中國傳染病疫情專家鍾南山簡樸居家兩樣情，批評憑什麼比鍾南山有錢?

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據聯合新聞網今天報道說，也是武漢肺炎受害者? 歐陽娜娜“家很大” 中國作家責問： 憑什麼比鍾南山有錢?

據該報道說，中國權威病毒專家、先前對抗SARS一戰成名的鐘南山，在這次新冠肺炎疫情中，也備受政府及民眾重視。不過，中國作家劉信達突然在網絡上挑起戰火，PO出近幾年在中國擁有高人氣的歐陽娜娜及鍾南山住家的住家照片，歐陽家相當氣派，鍾家則是相當簡樸。劉信達質疑歐陽憑什麼比鐘有錢？

報道稱，不過該言論也被其他網友抨擊“你是不是羨慕人家？”、“你為什麼不為武漢捐款？”

中國作家劉信達在微博PO文及照片，照片是歐陽娜娜帶着明星朋友一起參觀自己家的廁所和浴室。劉信達指出“歐陽娜娜，你的浴室怎麼看起來比鍾南山的卧室還要大，你對社會有什麼巨大貢獻？”另外，劉信達也曝光了鍾南山家裡的照片，是一個老房子，很陳舊古老，壓根不是豪宅。鍾南山家裡的客廳很小，沒有太多的空間，櫃子很舊，裡邊擺放了很多東西，有些亂糟糟的。和歐陽娜娜豪宅比起來，鍾南山的房子顯得有些寒酸。

據該報道說，然而，對於劉信達的砲轟，網友似乎不太認同，有網友指出 :“明星確實富得流油！鍾南山前輩，那是國士無雙！這就是中國的可悲，明星網紅才是大家崇拜的職業！你能不能做個人？別張嘴噴人了！連住的地方你都噴，你是不是羨慕人家？劉信達，你作為一個作家，你為什麼不為武漢捐款？”

