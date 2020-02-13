遭指反嗆解放軍繞飛 美國連日軍機臨台

美軍周三（12日）派軍機繞台飛行，周四（13日）再派出一架P3C型反潛機飛往台灣南部上空。此前解放軍派遣軍機繞台飛行，有消息說，美軍軍機或含有針對中國軍方意味。

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據東網今天報道說，連續兩日！美國今派P3反潛機現身台南海域外圍。

美國再派軍機飛往台灣。該報道說，台海局勢持續升溫，繼美軍周三（12日）派軍機繞台飛行，周四（13日）再派出一架P3C型反潛機飛往台灣南部上空。

該報道引述台媒消息，民進黨國防委員會立委王定宇指出，一架美軍P3C型機於周四上午，從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，飛經鵝鑾鼻西南偏南約70到80海里處，折返嘉手納基地。據王定宇又指，美軍周三罕見地分別派遣兩架B52戰略轟炸機、一架MC-130J特戰運輸機，分別取道台灣東部空域、台灣海峽上空由北向南飛行，是罕見的“繞台”行動，引發各界關注。



報道稱，台灣國防部發言人史順文少將回應，對台灣周邊海、空域動態，國軍運用情監偵作為，均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確地區安全。



據報道稱，台灣資深軍事評論專欄作家林弘展接受東網記者採訪指出，首先必須先了解美方此項飛行的性質是屬例行訓練任務還是特殊訓練任務，就他觀察，美方旨在向台方及陸方作出某種政治的宣示意義，意謂：“我來了。”至於陸方對美方的動作未有強硬回應，林弘展認為，目前陸美雙方並未有談判的籌碼對應關係，因此，未對美方作回應，未必代表陸方會改變既有的兩岸政策。再者，此次陸方的重疫區和對台傳統作戰的軍區並未重疊，故對台的戰略計畫也不會受到疫情影響有所改變。



該報道說，此外，台灣的立法院長游錫堃周四接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑，向對方了解新國會未來會推動的優先法案，並希望美國支持台灣加入世衛。他又向對方提及美台建交等議題，但對方未有回應。