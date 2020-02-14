威士特丹號郵輪結束海上遊盪柬埔寨登陸 洪森親送鮮花歡迎

名為“威士特丹號”郵輪上的遊客周五開始在柬埔寨登陸，此前由於疫情擔憂，這艘郵輪已經被五個國家或地區拒絕靠岸，在海上遊盪了14天。柬埔寨首相洪森親到西哈努克港碼頭以鮮花歡迎船上遊客上岸。

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據路透社今天報道說，威士特丹號結束海上流浪登陸柬埔寨。因為疫情疑慮而被五國禁止靠港的威士特丹號郵輪上的乘客終於在柬埔寨登陸。

“威士特丹號郵輪上的遊客周五開始在柬埔寨登陸，此前由於疫情擔憂，這艘郵輪已經被五個國家或地區拒絕靠岸，在海上遊盪了14天。這艘名為“威士特丹號”的郵輪上有1,455名遊客和802名船員，周四在柬埔寨港口城市西哈努克港停泊。“威士特丹號”凌晨停泊在港口水域，讓柬埔寨官員登船收集有生病或流感癥狀的乘客的樣本。

路透社說，全球衛生部門仍在努力尋找“零號病人”，一位帶病參加在新加坡舉行的公司會議、使病毒傳播至另外五個國家的患者。