捍衛言論自由：公民力量計畫起訴微信

美國人權組織公民力量周四在網上發布通告，宣布啟動對微信進行集體訴訟項目，試圖從微信開始開拓中國言論自由的空間。通告宣布正在籌集團隊，聘請律師，徵集因微信言論而受到迫害的例子，計畫在美國對微信的所屬公司騰訊提出起訴。

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