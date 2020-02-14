新冠肺炎下情人節 口罩獨秀玫瑰哭泣

今天2月14日情人節受到武漢肺炎疫情衝擊，中國花卉價格崩盤，僅剩去年的1/3。新型冠狀病毒在中國爆發，情侶們無法如往常那樣見面過節。大部分花店大門緊閉，少數還想做情人節生意的店主在網絡賣的是永生花。連日來有花卉店鋪銷毀的玫瑰花超過百萬支。情人節不少大陸網友開玩笑稱：“生命誠可貴，愛情沒它貴。”

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據中央社今天報道說，新冠肺炎玫瑰花價格崩盤，情人節中國最熱門禮物變口罩。消息說，今天是情人節，受到武漢肺炎疫情衝擊，中國花卉價格崩盤，僅剩去年的1/3；在雲南花市，花農一天含淚銷毀的玫瑰花超過百萬支。外送訂單顯示，今天最熱門的禮物不再是鮮花，而是口罩。

該報道綜合陸媒界面新聞、老闆聯播消息，雲南鬥南花市是中國最大的花卉市場，鮮切花佔中國市場70%，是花市的晴雨表。但今年情人節期間，鬥南花市的花卉價格崩盤，交易量、價格僅及去年同期的3至4成。該報道引述雲南鬥南花卉產業集團企畫營運總監董瑞指出，往年情人節期間的交易量、價格都是他們一年當中的最高點，去年拍賣的A級玫瑰花，一支最高價達人民幣5元，今年僅剩1.5元不到。

據他指出，以往每日拍賣，正常情況僅有5%以下的花卉會被銷毀，但今年被銷毀比例高達3成以上；2月10日，玫瑰花總供應量400多萬支，這代表當天被銷毀的玫瑰花超過百萬支。董瑞並指出，去年情人節期間，雲南昆明機場每天外運鮮花達750噸至900噸，今年只剩120噸，而且運輸價格飆漲兩倍。他反問: “需求很低，供應很少，物流不暢，運輸價格極高，供應商、花農還願意把花拿出來賣嗎?”

該報道指出，受疫情影響，今年的情人節頗為特殊。新型冠狀病毒在中國爆發，情侶們無法如往常那樣見面過節。大部分花店大門緊閉，少數還想做情人節生意的店主在網絡賣的是永生花。

中央社根據美團外賣大數據顯示，預約在2月14日送達的情人節禮物比前一天成長3成；來自同一個城市，但訂單發件人和收件人位址位於兩個位置近期成長5成，情侶們選擇同城異地戀模式。互送的禮品中，防護用品居首，其次是蔬菜。據數據顯示，情人節外賣平台銷量最高的“花束”中，榜首不再是玫瑰花，反而是西蘭花（青花菜），其次是花菜（花椰菜），第3是零食花束。消息稱，情人節外賣平台搜索量最大的禮品榜單中，口罩居首，其次是護目鏡，第3是酒精消毒棉片。

據報道說，近日由於疫情因素，大家都宅在家中。關於情人節怎麼過這個問題，不少大陸網友開玩笑稱：“生命誠可貴，愛情沒它貴。”