新冠肺炎衝擊 中國手機市場受挫華為最躺槍

據行業研究機構Counterpoint報告，由於疫情爆發，第一季中國智能手機銷量大減，華為將是受衝擊最嚴重的公司之一。該機構下調了對中國智能手機市場的預估。各種品牌手機在中國市場的銷售都可能受到影響。

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據路透社報道說，疫情衝擊中國智能手機市場，華為將遭受重創。總部位於香港的Counterpoint在其最新報告摘要中表示，已經將疫情期間中國線下智能手機銷量預期下調50%，將第一季整體銷量預期下調20%。該公司的預估被亞洲芯片和手機行業廣泛採用。

據該公司稱，預期下調可能意味着，目前來看2020年全球銷量將與上年持平。之前的預期為增長。Counterpoint Research研究總監Tom Kang說，“整體而言，我們認為疫情將在3月得到控制，”Tom Kang稱，“但中國的商業活動完全恢復正常可能還需要兩個月時間。我們預計2020年第一季和第二季中國和全球智能手機市場將出現負增長。”

報道指據Counterpoint分析師Flora Tang稱，OPPO和Vivo也將受到影響，因為兩家公司均高度依賴線下銷售渠道，但小米、一加和Realme的銷售所受影響可能沒那麼嚴重，因為這些公司更為聚焦網售及海外市場。

據路透社說，小米周四稱，當前新型冠狀病毒疫情在繼續破壞全國的經濟活動，預計公司第一季銷售額會受到衝擊，但相信到二、三季度需求會反彈回來。

據Counterpoint Research研究總監認為，“一些中國原廠委託代工(OEM)已經在某些零部件上出現短缺。所以全球銷量可能會出現5-6%的負增長，”Tom Kang並稱，“一些銷售可能會轉移到今年第三季，但由於新舊設備之間的不匹配情況，並非所有需求都將轉移。”據Counterpoint還估測，蘋果(AAPL.O)的iPhone銷量可能損失達100萬台，因為該公司決定將實體店停業至2月15日。