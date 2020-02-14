新冠肺炎驚傳世衛顧問警告 世界40億人口最終可能受感染

武漢新型冠狀病毒引起的肺炎疫情蔓延全球各地，多國加強防疫，但世界衛生組織顧問朗吉尼（Ira Longini）警告稱，情況有可能進一步惡化，全球三分之二的人口最終可能會感染新型冠狀病毒。他又稱，隔離措施可以減慢病毒傳播速度，但認為“隔離病患個案和隔離密切接觸者並不能阻止這種病毒。”

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據香港01今天報道說，就武漢肺炎世衛顧問稱：全球最終可能有三分二人口受感染。

該報道引述彭博社2月13日消息，隨着中國新型冠狀病毒病例的急劇增加，頂級傳染病科學家、世衛顧問朗吉尼追蹤有關該病毒在中國的傳播研究，他的估計表示，最終感染人數可能比目前官方統計的約6萬人多出數十億。據朗吉尼採用的數據模型顯示，每個感染者通常會將疾病傳染給另外兩到三個人。他說，由於缺乏快速檢測，一些人感染的程度相對較輕，這也使追蹤病毒傳播變得困難。

據朗吉尼說，即使有辦法將病毒傳播減少一半，仍意味世上大約三分一人受感染。

據彭博社報道稱，如果該病毒的蔓延程度接近上述預估，則將顯示出中國嚴控疫情措施的侷限。中國隔離上千萬人口的居住區域。

據朗吉尼又認為，除非傳播出現變化，否則監測和控制手段作用也僅止於此，他認為“隔離病患個案和隔離密切接觸者並不能阻止這種病毒。”朗吉尼說，隔離措施可能會減緩病毒的傳播，但在隔離措施生效之前，病毒有機會在中國和其他地方傳播。



該報道說，朗吉尼並非警告冠狀病毒可能會有更大的傳播唯一的一人。倫敦帝國理工學院（Imperial College London）研究員弗格森（Neil Ferguson）估計，中國每天可能有多達5萬人感染新型冠狀病毒。

據香港大學醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉也推算，若果疫情無法受控，最終可能感染全球60%人口。

該報道指出，其他專家認為或需要更多數據證明。至於倫敦衛生與熱帶醫學學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）傳染病專家海曼（David Heymann）則表示，還需要收集更多的數據，以便更好地了解新型冠狀病毒的傳播範圍。他稱，看到中國以外的一些國家已經很好地控制疫情。據海曼稱“我不是說他們（朗吉尼和梁卓偉等專家）錯了”，他稱“我意思是隨着更多信息浮出水面，這些模型將進一步完善。”