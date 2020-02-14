新冠肺炎 中國官方今日新報 新增死亡121例 世衛首次與北京拉開距離指才冰山一角

中國國家衛生健康委員會周五發布截至2月13日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況，當日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5,090例，新增重症病例2,174例，新增死亡病例121例（湖北116例，黑龍江2例，安徽、河南、重慶各1例），新增疑似病例2,450例。就中國與武漢疫情，世衛組織首次與中國拉開距離，指中國報告確診病例的大幅增加反映的是湖北省診斷標準的改變，並不一定是疫情更廣泛擴散的“冰山一角”。

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據路透社今天報道說，2月13日中國大陸新增新冠肺炎確診病例5,090例，新增死亡病例121例。據中國國家衛生健康委員會周五發布的通告稱，當日新增治癒出院病例1,081例，解除醫學觀察的密切接觸者26,905人。

截至2月13日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例55,748例，累計治癒出院病例6,723例（湖北省核減269例），累計死亡病例1,380例（湖北省因重複統計核減108例），累計報告確診病例63,851例（湖北省核減1,043例），現有疑似病例10,109例。累計追蹤到密切接觸者493,067人，尚在醫學觀察的密切接觸者177,984人。

該報道說，累計收到港澳台地區通報確診病例81例：香港特別行政區53例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣地區18例(出院1例)。

據湖北省衛健委今日稍早公布，在將臨床診斷病例納入確診統計口徑的第二日，2月13日該省新增新冠肺炎病例4,823例，其中臨床診斷病例3,095例，佔比超過六成；當日全省新增病亡116例（含臨床診斷病例8例），新增出院690例（含臨床診斷病例214例）。

中國國家主席習近平周三主持召開的中共中央政治局會議指出，要加大宏觀政策調節力度，針對疫情帶來影響研究制訂相應政策措施，要更好發揮積極財政政策作用，加大資金投入保障各地疫情防控資金需要。

路透社說，世界衛生組織(WHO)突發衛生事件負責人Mike Ryan周四表示，中國報告確診病例的大幅增加反映的是湖北省診斷標準的改變，並不一定是疫情更廣泛擴散的“冰山一角”。