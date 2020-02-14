新冠肺炎 應勇湖北迅速露面

根據官方消息，在2月13日當天，剛被任命擔任湖北省委書記的應勇就到了湖北。應勇當天電視露面，並表示，“我完全擁護、堅決服從中央的決定。”應勇表示。他接着用了“懇請”：“懇請全省各級領導幹部和廣大人民群眾給予支持和幫助，也誠懇接受大家對我的批評和監督。”應勇與被免職的蔣超良等均被稱為同志。

廣告 繼續瀏覽後續

據OR--商業新媒體今天報道說，應勇在湖北首次露面，省長王曉東現場表態。

該報道說，在2月13日當天，應勇就到了湖北。據湖北衛視畫面顯示，當天，宣布中央決定的是中央組織部副部長吳玉良。據吳玉良宣布：應勇同志任湖北省委書記，蔣超良同志不再擔任。王忠林同志任湖北省委常委和武漢市委書記，馬國強同志不再擔任湖北省委副書記和武漢市委書記。

消息說，這場會議，吳玉良、應勇分別講話。省長王曉東主持會議。現職省級領導幹部、省直部門主要負責人在武漢主會場參加會議，各市州主要負責人在分會場參加會議。

據消息說，但蔣超良、馬國強未出現在現場。

據應勇現場發言稱懇請支持和幫助。據應勇表示，“我完全擁護、堅決服從中央的決定。”他說，“中央安排我到湖北任省委書記，這是以習近平同志為核心的黨中央對我的高度信任，省委書記這個職務是沉甸甸的責任和千鈞重擔，對我也是個重大的考驗。”他表態說，絕不辜負習近平總書記的教誨和囑託，絕不辜負黨和人民的重託和期望。

消息說，應勇接着用了“懇請”：“懇請全省各級領導幹部和廣大人民群眾給予支持和幫助，也誠懇接受大家對我的批評和監督。”

據報道說，應勇肯定了前一階段湖北的防疫工作。“前一階段，湖北特別是武漢的廣大黨員幹部，做了大量艱苦工作，付出了巨大努力。”應勇對當前形勢的判斷是，“形勢仍然十分嚴峻，任務十分艱巨”。據他說：我們堅信，有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有中國特色社會主義制度優勢，有國家各部委、人民解放軍、各兄弟省區市的鼎力支持，有醫務工作者的無私奉獻，有全省上下的眾志成城，有全國人民的守望相助，我們一定能夠打贏武漢保衛戰、湖北保衛戰，打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

消息說，湖北省長表態：積極配合、全力支持。王曉東也表態發言。他說，這次湖北省委及武漢市委主要領導的調整，是黨中央根據疫情防控工作需要和湖北班子建設實際作出的重要決定。“我堅決擁護黨中央決定，將積極配合、全力支持應勇同志的工作。”他還說，“我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在中央赴湖北指導組的有力指導下，在以應勇同志為班長的省委帶領下，我們一定能夠打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。”

該報道稱，當天臨危受命的兩員“大將”，都在政法系統工作多年。上述兩人赴武漢之前，中央政法委秘書長陳一新剛剛履新中央指導組副組長。陳一新也有政法背景，還當過武漢市委書記，在2018年3月進京，履新中央政法委秘書長。

該報道稱，有媒體直陳，三位有着政法背景的官員同時赴湖北工作，這個信號值得關注。