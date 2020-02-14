新冠肺炎 湖北“戰時管制令”出台了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，12日晚上湖北十堰市張灣區下了史上最嚴格的“戰時管制令”。戰時管制令一經發布，引起當地民眾廣泛關注，同時也充斥着質疑是否有法律依據的聲音，但更關心物資等現實問題。

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據東森新聞今天報道說，湖北發布史上最嚴格“戰時管制令”，並指2月下旬恐是疫情爆發期。據戰時管制令強調，“從13日起，張灣區所有樓棟一律實施全封閉管理，居民基本生活必需物資由鄉鎮街道及村（居）委會負責定時、定品種、定價格配送，急需藥品實行代購服務。”據內容指出，此次實施日期為14天一周期，所有強行闖入任何隔離警戒線的人將會一律拘留。內容強調，這是“非常時期”、“非常之舉”，“勢在必行”、“迫不得已”。

該報道引述北京大學法學院教授王錫鋅表示，“戰時”並非準確的法律稱謂，是應急管理體制的一種表述。按照《突發事件應對法》，一旦進入應急狀態，各地成立指揮部，也算是一個非常狀態。

但中國政法大學應急管理法律與政策研究基地主任林鴻潮認為，雖然現在有“打好疫情阻擊戰”的說法，（戰時）作為一種修辭形容緊迫性沒問題，但作為法律狀態，明顯沒有依據。

該報道引述張灣區一位居民表示，從春節開始，吃喝等日常用品都是從網上訂購，第二天由社區工作人員統一送到樓下。另外一位居民何先生說，“昨晚知道這個消息很焦慮，因為無法上班，已經在家隔離了近二十天，生活用品都消耗得差不多了，網上雖能買，但可選擇的種類少，配送時間長。”

報道稱，張灣區官方表示，2月中下旬不排除是爆發期。副區長肖旭指出，目前無法掌握所有病患和密接者資訊，遺漏的患者有疫情擴散風險，因此實施戰時管制是必要的。

為了嚴防過多外地人口流動造成疫情惡化，目前中國已有超過十多個城市發布“無妨遣返令”，北京市疾控中心更是發布戰時狀態令，要求所有官員避免一切工作上的失誤。