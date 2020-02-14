新冠肺炎 獨有花木蘭不戴口罩 陷種族歧視口水

中國新冠肺炎疫情持續延燒，造成各地人心惶惶，甚至引發新一波的“排華潮”，10日美國饒舌歌手卡什多爾（Kash Doll）便在個人IG放上迪士尼公主戴口罩的合照。然而照片中卻唯獨華人身份的“花木蘭”沒有戴口罩，似乎就是在暗諷現在疫情蔓延的情況，消息一出立刻就被痛批是種族歧視。

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據上報今天報道說，種族歧視爭議，公主們戴口罩“只有花木蘭沒有”，女星發圖挨轟急刪文。美國新人饒舌歌手卡什多爾（Kash Doll）在自己IG曬出一張迪士尼公主都戴上口罩的照片，然而只有花木蘭沒有戴上口罩，圖中還寫下“抱歉花木蘭，但誰知道呢？”

雖然卡什多爾在自己的文上是寫道：“（現在）機場就像這樣。”不過此圖仍被認為是指華人身上帶有病毒，而且都不會戴口罩，文章一出，立刻湧入大批網友痛罵她這是種族歧視。

該報道說，遭到大量抨擊後，她已經刪除了這則貼文，不過截圖早已在推特傳開，網友直言：“一點都不好笑！”“這根本是落井下石的行為。”“卡什多爾自己就是有色人種（非裔美國人），應該最了解種族歧視的痛苦才對。”“身為有色人種，竟然帶頭開啟種族霸凌，這種行為太讓人不齒。”

上報說，截至目前為止卡什多爾並未做出任何回應，也讓種族歧視的爭議持續延燒。

消息沒有提及炮轟美國新人饒舌歌手卡什多爾（Kash Doll）花木蘭不戴口罩圖是種族歧視，都是哪兒的網友。