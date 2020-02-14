日本國內首次出現新型肺炎死亡者 感染者達251人

日本厚生勞動省13日稱，家住神奈川縣的80多歲日籍女性死亡，死亡後的檢驗結果表明，死因為新型冠狀病毒性肺炎，這是日本國內的首個死亡病例。

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厚生勞動省稱，死亡的女性1月22日感到乏力、怠倦，28日去醫療機構就診，2月1日被診斷為肺炎後，在另一家醫療機構住院，6日前後起呼吸狀況惡化，經搶救無效，13日死亡。12日從該女性身上採集的樣本的病毒檢測表明，該女性感染新型冠狀病毒性肺炎。



而該女性的女婿是一位70多歲的出租汽車司機，在該女性發病的一周以後發燒，在東京都內就診，發現出現肺炎癥狀後轉院，13日確認為陽性。



據悉，該死亡的女性的新型冠狀病毒肺炎可能是其女婿傳染的，該出租汽車司機參加1月在公司租用房屋船中舉行的新年會，其中有來自武漢的人。



日本厚生勞動相加藤勝信13日宣布，游輪“鑽石公主”號上新增44名新型冠狀病毒感染者。游輪上的感染者總計達218人。在日本發現的感染病者達251人。



日本還首次出現醫師感染的病例, 醫師為日本和歌山縣淺湯市濟生會有田醫院（位於該縣湯淺町）的醫師。1月31日出現發燒和全身乏力癥狀,在服用退燒藥的繼續工作了3天,6日以後在家休養,10日在其他醫療機關診斷為肺炎入院。



另據報道，日本政府決定允許鑽石公主號上80歲以上的新型冠狀病毒檢測為陰性的乘客下船，14日下午，一輛運載這些乘客的巴士已從橫濱港出發，據說這些乘客將在埼玉縣和光市的稅務大學校內住宿。