日本松山芭蕾舞團挺武漢 中文齊唱抗日歌 李文亮案讓歌詞反成敏感

1948年創立的日本松山芭蕾舞團，自1950年代開始，與中國關係十分友好，因此，團長清水哲太郎在聽聞武漢肺炎疫情後，不但立即以舞團名義捐贈消毒水、口罩等物資，更特別錄製影片替武漢加油。有中國網友指中國國歌前2句歌詞“起來！不願做奴隸的人們！”號召各界為武漢醫生李文亮討公道，現在已經成了“敏感字詞”。

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據自由時報今天報道說，日本芭蕾舞團唱中國國歌獻祝福，中網友稱歌詞已被禁。消息說，中國冠狀肺炎疫情持續蔓延，與中共政府關係友好的日本松山芭蕾舞團除了捐物資，更PO出一段團員們中文齊唱中國國歌《義勇軍進行曲》的影片，祝福中國能“抗疫”成功，甚至還喊出“我愛中國！武漢加油！”，引起中國網友熱議，不少人感覺十分溫暖，但也有人指出，這首歌的前2句歌詞，現在已經“被禁”了。

該報道綜合中媒消息，1948年創立的日本松山芭蕾舞團，自1950年代開始，與中共政府關係十分友好，因此，團長清水哲太郎在聽聞武漢肺炎疫情後，不但立即以舞團名義捐贈消毒水、口罩等物資，更特別錄製影片替武漢加油。影片中能看到，清水哲太郎親自致詞後，與身為知名芭蕾舞者的妻子森下良子帶領所有團員用“中文”齊唱中國國歌《義勇軍進行曲》，也在影片的最後帶領所有團員用中文喊出，“我愛中國！武漢加油！”。

這部影片發布後，迅速在中國引發熱議，除了不少中國網友表示，“很溫暖”，也有許多網友震驚的表示，“日本人唱抗日歌曲救中國？”，也有人傻眼的表示，“有點太過了”、“看了滿尷尬的”。

據該報道，此外有網友指出，“這歌的歌詞在中國已經被禁了”，雖然在網絡上還能查到，但因日前李文亮醫生不幸逝世，有網友以中國國歌前2句歌詞“起來！不願做奴隸的人們！”號召各界為其討回公道，現在已經成了“敏感字詞”，在微信朋友圈或微博隨便轉發，都有可能遭到刪除。