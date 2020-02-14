武漢肺炎延燒 全球供應鏈中斷比薩斯嚴重

印度的評級機構近日發表報告認為，中國武漢肺炎近期不致影響印度企業原物料的供應鏈，但如果未來3到4個月疫情持續延燒，全球供應鏈中斷程度，可能比2003年SARS更嚴重。印度評級與研究機構11日發表的研究報告指出，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近期不會影響印度企業的供應鏈。

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但報告說，如果未來3到4個月武漢肺炎疫情仍持續擴散，全球供應鏈中斷的程度，可能會比2003年爆發薩斯疫情時還要嚴重。



報告表示，這是與薩斯爆發時相較，此時中國與世界其他地區更加緊密融合；2003年以來，中國在製藥、汽車、電子產品和紡織品在內的各行業供應鏈逐漸居於主導地位。



中國現在貢獻世界國內生產毛額（GDP）的1/6或15%以上，中國製造業運轉一旦減速，都可能對世界的經濟成長造成重大影響。



至於行業別的影響範圍和程度，報告指出，取決於各國與中國的連結程度。例如附屬商品及原料仰賴從中國進口（如製藥），若未來3、4個月疫情持續延燒狀況下，前景比較暗淡。



報告說，印度製藥業的活性藥物成分（APIs）原料高度（50%到75%）仰賴中國進口，而抗生素則是非常高度（超過75%）依賴中國進口，但由於製藥業仍保有1到2個月的APIs庫存，短期影響還是屬於中等（25%到50%）程度。



在電子通信行業方面，報告顯示，印度也是高度仰賴從中國進口零組件和半成品，但企業尚有庫存，影響屬於中等程度。此外，報告認為，印度的紡織業受到武漢疫情影響也屬於中等程度。



但報告強調，印度汽車引擎零件及車用電子零件等有超過7成從中國進口，且韓國現代汽車關閉在韓國的廠房，中國這一條供應鏈更顯得不可或缺。



報告認為，如果抗生素、APIs等製藥原料因武漢肺炎而導致中國供應鏈長期中斷，可能對印度製藥業產生深遠影響。



這份報告指出，印度的汽車和紡織業目前因武漢肺炎疫情，也面臨關鍵原料的供應中斷危機，所有不利因素放在一起，可能進一步衝擊印度汽車業短中期生產的復興進程。