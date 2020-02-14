索羅斯又囤買阿里巴巴股票 引股價飆起猜測

據美國證監處最新的F13披露資料，索羅斯資本管理公司於去年底新買入了阿里巴巴 (SEHK:9988)；再加上阿里巴巴剛公布第3財季業績，股東利潤增長58%，會否掀起另一波的升勢?

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據雅虎經濟今天報道說，索羅斯再買阿里巴巴，股價勢再起飛？

索羅斯資本管理並非首次買阿里巴巴。而索羅斯擁有的索羅斯資本管理 (Soros Fund Management)，是有史以來最賺錢的對衝基金之一，自1969年創立後，連續40年的平均年回報高達20%。該基金並非第一次投資阿里巴巴。阿里巴巴在美上市沒多久，基金已於2015年出售過價值3.7億美元的阿里巴巴股票。事隔多年，如今再買入9.46萬股阿里巴巴，意義何在？



該報道說，香港人對索羅斯絕不陌生，因為他曾在1998年金融風暴衝擊港元，打賭港元跟美元的聯繫彙率會因港元貶值而崩潰，結果挫羽而歸。這是當年對衝基金的經典操作模式，在1992年索羅斯亦曾衝擊英鎊，並成功迫使英倫銀行把英鎊貶值，這一役被視為他的成名作。

不過，以上種種已成過去。上述這些風險極高的狙擊性投資，索羅斯都是透過“量子基金”操作的，而量子基金在過去十年明顯不復當年勇，除了是靈魂人物們如Jim Rogers已“上岸”，這種衝擊貨幣獲利的操作模式已逐漸被淘汰。量子基金原則上已經解散，資金已退回投資者，現時以私人家族基金的形式存在。

報道稱，至於今次買入阿里巴巴的索羅斯資本管理公司，就是量子基金的投資顧問，亦可視為索羅斯的私人家族基金。所謂“發財立品”，量子基金年代的索羅斯，目標只有一個，就是搵盡世間錢；而今時今日，索羅斯已把全副精神放在他的政治及公益活動上。在2017年，索羅斯把他財富里的180億美元從索羅斯資本管理公司轉移到Open Society Foundations；換句話說索羅斯大部份的個人財富都用於公益活動，而非如昔日般“錢搵錢”。

就入股阿里巴巴如何解讀？該報道說，索羅斯資本管理公司亦一如索羅斯本人，近年已完全“修心養性”，其CIO (首席投資官)Dawn Fitzpatrick在2017年上任，她的任務就是管理這個轉型的過程，並每年賺夠5%回報，讓索羅斯可以年花10億美元做慈善。這和當年的量子基金大相逕庭，投資風格亦由高風險轉為保守；大概因此，Fitzpatrick上任後已炒掉了大量舊將。

了解這背景因素，再看基金的投資組合及買賣歷史，不難推估今次投資阿里巴巴的原因。第一，當然是看好阿里巴巴的前景；第二，是幫組合買進中國。

該報道稱，必須注意，這次買入的交易金額以基金規模來說，十分渺小。基金購入9.46萬股阿里巴巴，市值約2100萬美元，而基金現時的組合總值是36億美元。基金在同期亦有購入9.66萬股Facebook，市值約2100萬美元，及Google (Alphabet) 1.48萬股，市值約2200萬美元。明顯可見，這些交易在價值上算不上“重磅”，而且基金現時共有127隻股票，每季都有買有沽。

據報道指，綜合以上，這次索羅斯的基金買入阿里巴巴，投資者可以平常心看待。至於阿里巴巴能否炒上，反而該看市場如何解讀今季業績，以至內地經濟前景了。