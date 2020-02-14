美媒採訪蘇益仁：武漢病例恐達五十萬人

中國工程院院士鍾南山日前接受路透社專訪時說，武漢肺炎疫情可望在四月結束。美國自由亞洲專訪SARS時代在台灣擔任衛生署疾病管制局長的蘇益仁，他認為鍾南山所指是最樂觀的狀態。據蘇益仁指出，目前在日本停留的郵輪鑽石公主號形同“封船”，可以和武漢“封城”相比較。如果以百分之五的感染率推估，武漢的感染病人數至少有五十萬人。

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據自由亞洲報道說，台灣抗煞專家蘇益仁指：武漢病例恐達五十萬人。按蘇益仁分析，武漢肺炎疫情將有三種可能的發展，比較樂觀的是像鍾南山的推測，武漢、湖北封城以及其它數十個縣市“半封城”發揮效果，疫情要說完全結束不太可能，可以控制就表示疫情趨緩。如果疫情沒有控制好，說不定在香港或其它地區造成社區感染，恐怕還會拖上一兩個月。最糟的是第三個狀況：

自由亞洲引述蘇益仁：“第三個可能性我們觀察的點是武漢，因為武漢目前幾乎所有各方麵條件都非常不好，除了重症會加劇以外，癥狀輕微的(確診病例)他們都沒有處理，還有些沒有癥狀的人，這些如果不處理，這個地方還是會傳下去。這就變成我講的第三種情形，沒有辦法控制，變成慢性的流行病，或者像流行性感冒。”

蘇益仁舉目前停靠在日本橫濱的鑽石公主號郵輪形同“封船”為例，與武漢“封城”情況相似。目前鑽石公主號全員的總感染率約為5個百分點。鑽石公主號的防疫比武漢、湖北還好些，罹病率都有5%，武漢未來會如何演變沒有人知道。蘇益仁說：“假如武漢5%是最好的情形，武漢有1千萬人，所以他們感染的病人數可能有50萬。所以現在四、五萬都還有十倍的確診病例會出來。當然他們有很多無法檢驗、確診的，這地方可能還要再調整一下。我是一直在看鑽石公主號到最後整個演變會如何，這個地方等於實驗的module(模組)，你就知道這麼樣的封閉狀態之下，武漢冠狀病毒到底會怎麼樣的傳遞。這個可以用來做武漢、湖北或者其他地區封城的參考資料。”

據該報道稱，鍾南山在專訪被問及，中國數據顯示武漢肺炎的康復率相當低，治癒出院病例還不到確診患者的 10%。對此，鍾南山表示，當局不願冒任何風險，因此許多病患雖已基本恢復健康，但仍受到隔離。他們不知道這些患者是否會重新染病，因此治癒出院的比率不是那麼高。蘇益仁的解讀則是，目前武漢的醫療體系已經崩潰，醫療體系或是檢驗的人，幾乎只有肺炎重症才會處理。如果這樣處理確診案例，復原率當然很低，未來重症跟死亡率還會慢慢增加。

據蘇益仁指出，按照武漢目前的策略，能夠被隔離或是診斷的病患比例相當有限。現在把重症的、肺炎的病例，全部送到火神山、或者雷神山醫院時，他們的復原率就會很低。

該報道指蘇益仁認為：“如果你診斷都有確診的話，武漢所有的醫療體系大概無法檢驗這麼大量的病人。那恐怕一天有兩三萬的檢驗量，武漢二三十個醫院，我想不可能一個醫院可以負擔600個案例，大概一天1、200個檢驗量就已經飽和。所以我相信他們很多是在送到火神山或者是送到方艙醫院，他們現在說都是確診病例，我打了一個大問號。如果檢驗沒做好，你進去的到底是什麼人都是一個問題，這會導致交叉感染。”

蘇益仁分析，目前中國大陸疫情發展的不確定性在武漢，包括醫療資源、檢驗、隔離措施，有沒有辦法按照正規方法處理。蘇益仁說，無癥狀的一般社區民眾、輕症、只有發燒咳嗽的、再來有輕度肺炎的、接着是有中重度的要送醫，火神山怎麼處理，要確實做好分流才能控制疫情。

蘇益仁說：“顯然不管是雷神山、火神山不可能照顧重病的患者，因為那個地方的設備、醫療人力都不夠，所以你把重度病人送去那邊等於是讓病人等死，這個地方是個大問題。但是，我蠻懷疑武漢目前的情形跟這隻病毒目前沒有癥狀就能傳染，輕症那麼多人你都沒有照顧，他們顯然無法處理這個部分，因為疫情太大了。”

自由亞洲指蘇益仁認為，中國目前政治跟經濟掛帥，下面的疫情只要抓住幾個數據可以交代就過了。他推測目前整個中國的主要策略應該是，輕症或是沒有癥狀的這些可能都會好，數據只要抓中重度肺炎病例，這個部分死亡數字已經逐漸累積，如此一來總數分子一定會越來越小。據蘇益仁指：“所以你只看他發表的數據是不準的。你要看他們怎麼做診斷、怎麼通報。現在最大的問題就是如果說輕症都不檢驗的話，這些人就變成在社區的重要感染源，所以這樣疫情就會一直延續下去。只要他輕症疫情都不算的時候就沒有病例啊！”

該報道引述蘇益仁說，全球最怕的就是這些輕症、沒有癥狀的人都成了感染源。如果，中國又宣布疫情沒有了、改善了就解除封城，這些輕症與無癥狀者到處散布，其他的國家與地區恐怕會變成老鼠尾巴。蘇益仁：“我們當然不知道這些病毒，以後會不會像流行性感冒一樣？到底傳染途徑會不會改變？它會變成季節性一直傳下去？這是我們不知道的。2003年SARS的時候，到後期就是兩個地方受害，一個是香港、一個是台灣。”

自由亞洲指出，蘇益仁提醒，絕對不能用中國大陸宣布的資料去做判斷，如果沒有資料無從判斷，在經濟、政治、疫情上要如何處理，才是台灣最大挑戰。