世衛組織勘察中國新冠肺炎疫情專家組周末抵北京 美國專家在隊里?

世界衛生組織（WHO）籌組的國際專家聯合團隊將在本周末赴中國展開調查。美國先前質疑北京當局在防疫2019年冠狀病毒疾病缺乏透明度，還不清楚團隊內是否有美籍專家在內。但有消息傳專家團里有美國專家參與。

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據法新社報道說，世衛組織周末擬赴中調查，傳團隊有美籍專家。世界衛生組織（WHO）籌組的國際專家聯合團隊將在本周末赴中國展開調查。美國先前質疑北京當局在防疫2019年冠狀病毒疾病缺乏透明度，還不清楚團隊內是否有美籍專家在內。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，由WHO率領赴中國執行任務的12名成員中可能會有美籍專家。

美國國家經濟會議（National Economic Council）主席克德洛表示，中國國家主席習近平向美國總統特朗普承諾北京當局將接受美國的協助，但「他們不願讓我們」這樣做。克德洛（Larry Kudlow）昨天說：「我們對中國方面缺乏透明性感到有點失望。」

法新社說，不過WHO今天也持續袒護中國，萊恩列出多種方式表示，中國和國際社會合作無間。萊恩在日內瓦向記者說：「從我們的角度來看，我們有這個與我們合作的政府，我發覺很難與克德洛的評論達成一致。」

當被問及中國當局對付疫情是否犯下任何錯誤時，萊恩說：「現在不是公開、相互指責的時候。」萊恩還說，「大家現在需要聚焦在工作上，並把它完成，對於需要專註把工作做好的人，你最不該告訴他上周或上上周沒做好工作。」