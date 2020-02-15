習近平急促生物安全法 或堵實驗研究無序漏洞?

新冠肺炎疫情肆虐之際，中國領導人習近平2月14日在中央全面深化改革委員會的會議上講話時特別提到了加速推動生物安全立法，並將生物安全納入國安體系，引起各界關注。這是武漢疫情爆發以來，習近平首次在公開講話中提到”生物安全”。

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據自由亞洲報道，習近平為什麼突然宣布推動生物安全立法？這次深改委的會議的主題是完善重大疫情防控體制機制。報道引述新華社消息說，習近平在講話中提到，要強化公共衛生法治保障，全面加強和完善公共衛生領域相關法律法規建設，認真評估傳染病防治法、野生動物保護法等法律法規的修改完善。

不過，這次會議最引人注目的還並不是這幾句話。“習近平強調，把生物安全納入國家安全體系，要儘快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。”以上是中國央視新聞聯播有關這次會議的報道。 這是武漢疫情爆發以來，習近平首次在公開講話中提到”生物安全”。

據自由亞洲說，中國無《生物安全法》 研究人員指“這是一件蠻恐怖的事”。

武漢新冠病毒疫情爆發以來，輿論界一直在爭議病毒來源問題。包括美國聯邦參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）在內的一些政治人物或科學家，曾質疑或暗示此病毒與中國武漢P4病毒實驗室有關係。

習近平的這番談話又讓外界充滿各種猜測。根據新華社報道，中國《生物安全法草案》於2019年10月才首次提請最高立法機關審議。

該報道說，曾負責起草美國《生物武器反恐怖主義法（1989）》的美國伊利諾伊大學法學教授弗朗西斯·博伊爾（Francis Boyle）向自由亞洲電台表示，習近平的談話代表他意識到生物安全問題的嚴重性，可能危及他的政治地位。另一方面，他對中國欠缺相關法規感到極度憂心。據弗朗西斯·博伊爾說，“ (中國的實驗室)完全沒有制度性規範，儘管中國投入很多心力發展國防生物武器。據我的了解，他們在BSL4病毒實驗室研發、儲藏這樣的生物武器是極度危險的。歷史上，這些實驗室都有泄漏(病毒)紀錄。”

一位熟知P3實驗室運作模式的美國病毒學博士匿名向本台表示，“我很訝異的是， 所以你們是還沒有做好(法規未完善)的意思嗎? 我很訝異中國大陸還沒有這樣的法規。它們已經蓋了好幾個P3、 P4實驗室。這是蠻恐怖的一件事情。”

該報道說，上述人士介紹，以台灣生物安全法規為例，除了按國際標準明確規範病毒級數、致病程度，還細到如何管制廢棄物、如何穿脫隔離衣等各種動作都有一定的作業程序。台灣自2003年SARS疫情後由衛生福利部疾病管制署領軍，參考世衛組織、美國疾控中心及國立衛生研究院、加拿大公共衛生署等相關實驗室生物安全規範及指引，逐步完善生物安全法規。

據專家指出，“為什麼要有法律? 因為一個病毒要被帶出去是非常簡單的事情。 比如你今天處理檢體的時候，戳破了手套、沒有處理程序，你要不要通報主管?還是就回家到處走?或是有些時候，我們養病毒，分裝到一百個試管， 我每拿一管起來做實驗，都要在電腦裡面做記錄錄。”

該報道稱，美國喬治城大學法學院歐尼爾國際衛生法中心研究人員、博思法律事務所資深律師劉汗曦則告訴自由亞洲，實驗室生物安全本來就是一個國家公衛安全的重要指標。據他說，因為這次武漢疫情很有可能性是來自於生物實驗室的管控不當，而這個問題其實應該存在於中國全國各地，包括醫院與大專院校等各種實驗室中。“這個法規不立好，下一次爆發類似危機的風險還是很高。”劉汗曦指出，“在現代法治國家，法律是有位階的。如果只是一個行政規範，或只是實驗室管理層級（制訂的規範），位階就不夠。提高法律位階，代表國家對此的重視。可以處理很多權力衝突的問題。”

劉汗曦進一步解釋，比如專責機構的責任畫分、實驗室的預算、研究權力、研究範圍、違反規範的罰責、刑責等，都是需要有中央統一標準的法規，來處理現行可能有的規範之間的衝突。

據該報道說，對比美國在1989年已經出台的相關法規，弗朗西斯·博伊爾（Francis Boyle）強調，他不是要批評中國，也對中國人民的遭遇感到非常遺憾，但此次病毒已造成國際事件，所以他呼籲應關閉所有的P4病毒實驗室。