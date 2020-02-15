因闖美國總統佛州棕櫚灘莊園 盧晶遭判監6個月

中國婦女盧晶（音，Lu Jing），在佛羅里達州棕櫚灘的一家法院被判犯有拒捕罪，獲刑六個月。鑒於盧晶已被收押59天，所剩刑期將只有4個月。另外，包括罰款以及法庭費等，盧晶還需繳納365美元。

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據美國之音今天報道說，踏足特朗普莊園的盧晶獲刑六個月。2月14日，56歲的中國婦女盧晶（音，Lu Jing），在佛羅里達州棕櫚灘的一家法院被判犯有拒捕罪，獲刑六個月。鑒於盧晶已被收押59天，所剩刑期將只有4個月。另外，包括罰款以及法庭費等，盧晶還需繳納365美元。

2019年12月18日，盧晶因試圖進入美國總統特朗普在佛羅里達州的海湖莊園別墅被捕，後被控兩項罪名。不過，陪審團星期三並未認定她進入私宅罪成立。目前六個月的刑期針對的是盧晶在警方現場執法時，不聽警方命令，拒絕逮捕的行動。報道說，事發時警方要給盧晶上銬，她不從，聲稱自己無罪，但是沒有暴力抵抗。

該報道說，星期五宣判前，盧晶情緒激動。她通過翻譯表示，自己不懂美國法律，觸犯了刑法，犯了錯誤，一生不再完美，請求法官從輕發落。據報道，盧晶這種罪最高可判一年，罰款1000美元。一些報道說，盧晶是中國離退休人員，熱愛旅遊，稱美國人熱情好客。被押期間她也說，監獄工作人員很友善。

截至目前，盧晶是近年來涉嫌私闖美國總統特朗普海湖莊園的第二位中國人。2019年3月，33歲的中國公民張玉婧被控試圖混入海湖莊園，同年9月出庭，被認定向聯邦官員撒謊和非法進入私人住宅兩項罪名，獲刑監禁8個月。

報道稱，中國政府對張玉婧等人案件的表態是，她們的行動與中國政府無關，希望中國公民的合法權利應該在國外訴訟中得到保護。案件一發，就有這兩個人涉嫌從事間諜活動的輿論。有美國聯邦法官曾裁定，檢察官可以用依據海湖莊園的非法侵入案調查疑似北京領導的諜報行動。