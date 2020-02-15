推李文亮逝世日為“言論自由日” 警方又忙約談與刪除

中國武漢發生的新冠肺炎疫情仍在肆虐，官方維穩措施也在加強。針對“吹哨人”李文亮醫師6日因染病去世後，海內外掀起要求當局將李文亮忌日定為“言論自由日”的連署活動，中國當局對此展開強力維穩，多位連署人被約談；李文亮相關圖文遭下架。

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據中央社今天報道說，中國當局打壓言論自由日連署，李文亮相關圖文遭下架。李文亮6日因感染新型冠狀病毒肺炎去世後，中國海內外自由派學者、異議人士隔天發起“惟有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念—致全國人大、國務院並全國同胞書”的網絡連署活動，要求當局將李文亮忌日定為“言論自由日”，並開放媒體自由報導和網絡自由言論，進而開放報禁，兌現出版自由。

據連署聲明說，堵住李文亮的嘴，放開病毒肆虐的路，中國乃至世界為中國人喪失言論自由買單。“李文亮走了，他死不瞑目”。聲明並強調，“此次國難向我們每個人顯示，不讓人說話會死人的！對言論自由的壓制是社會的最大災難”。

該報道引述維權網消息，中共當局對此連署活動十分恐慌，中國各地警方傳喚或恐嚇多位參與連署的公民。

據報道說，福建維權人士莊磊13日先接到福州國保支隊大隊長電話，詢問他是否參加連署活動後，14日下午，鼓樓區國保大隊長、市支隊等4名公安在福州體育中心社區，繼續口頭傳喚他，盤問維權網上的連署書籤名第436號是不是他本人所簽。國保還要求莊磊刪除他轉發的一則推特文章，理由是“武漢疫情太敏感”。

據連署活動臉書專頁“2020改變中國”14日發文引述旅美異議人士蔡楚指出，從12日開始，大陸參與連署簽名的各界人士，都被當地警方約談。警方要求他們刪除簽名，並追查發起人和公布連署簽名的義工。目前，20幾位首批連署人暫時安全，連署簽名還在繼續。

該報道說，李文亮病逝後，中共當局為平息民憤，指示國家監察委員會派出調查組赴湖北省武漢市，“就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題”進行全面調查；官媒大幅報導哀悼，還發文為李文亮“平反”。但網絡顯示，連署活動展開後，網管當局立刻啟動維穩試圖遏止要求言論自由的風潮。12日起，大量與李文亮相關的報導、文章、照片、影音，無論是主流媒體還是一般網友所發，在微博、微信都遭到下架。還有網友說，就連他上傳李文亮的照片置為頭像，也被刪除。

據報道稱，目前微博、微信還可以搜尋到與李文亮相關的圖文，都是大陸網友昨晚迄今再上傳的。

中共官方調查還沒給出結果，李文亮已在網絡社群被消失。