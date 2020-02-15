新冠肺炎全球2/3人口恐感染 美國籌做最壞準備

隨着中國新型冠狀病毒病例(COVID-19)持續大幅增加，世界衛生組織(WHO)和多名感染疾病科學家警告，全球預估將有三分之二的人口遭感染。世界日報指美國聯邦疾病防治中心(CDC)也呼應，新冠肺炎可能持續到明年，最終恐在美國社區傳播；衛生及公共服務部(HHS)正與流感監控網絡合作，以因應快速變化的疫情。

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據世界日報今天報道說，全球2/3人口恐感染新冠肺炎，美國做好最壞準備。消息說，美國CDC成立緊急處理中心以因應新冠病毒。

彭博通訊社(Bloomberg)稍早報道說，世衛顧問隆吉尼(Ira Longini)追蹤中國新冠肺炎(COVID-19)的傳染力，他預估最終全球恐有超過數十億人遭感染，遠超過目前官方約六萬人的數字。

該報道說，一旦新冠肺炎擴散程度如隆吉尼所言，將顯示出中國嚴格控管措施有其局限，包括對數千萬人的居住區實施隔離。世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)稱讚中國的隔離措施為中國其他地區和全球爭取空檔防疫，不過隆吉尼指出，隔離可能降低擴散速度，但隔離措施生效前，病毒早有機會在中國和其他地方蔓延。

隆吉尼的模組數據是根據每一位感染者通常能傳播病毒給二至三個人，而且因為缺乏快速檢驗以及某些患者感染癥狀相對輕微，都使專家更難追蹤擴散情況；就算有辦法將傳染力減半，還是約有三分之一的全球人口會感染新狀肺炎。據隆吉尼指出：“除非能改變病毒傳染力，監控和遏阻才能高度有效，否則隔離患者與其接觸者無法阻擋這種病毒。”倫敦帝國學院研究人員佛格森(Neil Ferguson)也警告新冠肺炎的傳染力之高，他估計中國每天可能有多達5萬人遭感染；香港大學公共衛生教授梁卓偉也表示，若未嚴防疫情，全球將近三分之二的人將感染新冠肺炎。

據該報道說，美國疾病防治中心也着手為疫情擴散至全美的最壞情況做好準備；該中心主任雷德費爾德(Robert Redfield)13日表示：“目前我們正處於積極控制模式。我們對這種病毒了解不多，病毒可能會伴隨我們度過本季或持續到明年。”

據雷德費爾德警告：“我認為最終病毒會找到立足點，美國將會出現社區傳播。”他估計今、明年可能出現社區感染，目前無證據顯示出現社區感染，但當局會加強監控。

該報道引述衛生及公共服務部部長阿查爾(Alex Azar)14日表示，目前美國大眾感染新冠肺炎的風險“相當低”，但情況可能“迅速”變化；他表示當局已和流感監控網絡合作，西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約和芝加哥民眾出現疑似流感癥狀，就必須進行新冠肺炎檢測，進行多層監控。