新冠肺炎華春瑩開推特何引來牆內一片罵聲?

中國外交部發言人華春瑩新開推特號宣傳中國，但因中國官媒吹捧報道在國內走漏消息反而引來一片指責。據台灣媒體指華春瑩上回說漏嘴，表示中國早在1月初就向美國通報了30次新冠肺炎疫情，這次是她“翻牆”上推特發文，本來在中國境內的民眾應該是不知情的，但是“豬隊友”中國經濟網在微博幫她宣傳，指“華春瑩發布首條推文：沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來”，反而引來中國網友問：“推特是什麼”？頓時炸鍋。

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據聯合新聞網今天報道說，華春瑩害啊！開通推特搞宣傳，中國網友怒問：那是什麼。

中國外交部發言人華春瑩“被指“翻牆”上推特發文，本來在中國境內的民眾應該是不知情的，但是“豬隊友”中國經濟網在微博幫她宣傳，指“華春瑩發布首條推文：沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來”，反而引來中國網友問：“推特是什麼”？頓時炸鍋。

該報道說，中國只許州官放火，不許百姓點燈，官方可以有臉書、上推特、用Google，但這些在中國境內完全被禁止，很多中國網民幾乎不知道有這些網站存在。華春瑩14日在推特po文“No winter lasts forever, every spring is sure to follow.”（沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來），立刻被海外可以使用推特的中國人關注，有人還回應“沒有任何政權永遠存在。變革即將來臨”（No regime lasts forever. Change is coming）、“自知之明是一種智慧，也是一種做人的境界”、“女神終於來推特了，請你轉告下國家，國家欠我我毛錢”等，還有人提醒“翻牆是違法”。

報道稱，原本海外看看就罷，沒想到“中國經濟網”在微博轉po華春瑩的貼文，還表示這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號，“華春瑩推特帳號與外交部發言人辦公室、多位駐外大使、多個駐外使領館的推特、臉書帳號，在抗擊疫情中發揮着越來越積極的作用”。頓時中國微博好像炸了鍋，中國網民紛紛問：“推特為何物”、“請問她是怎麼登上推特的”、“我也想發推特​​​​”、“依法翻牆”、“推特不違法嗎”、“推特是啥東東？普通中國人能用嗎？還是只有領導才能用”……。