新冠肺炎華春瑩開推特何引來牆內一片罵聲?

中國外交部發言人華春瑩新開推特號宣傳中國,但因中國官媒吹捧報道在國內走漏消息反而引來一片指責。據台灣媒體指華春瑩上回說漏嘴,表示中國早在1月初就向美國通報了30次新冠肺炎疫情,這次是她“翻牆”上推特發文,本來在中國境內的民眾應該是不知情的,但是“豬隊友”中國經濟網在微博幫她宣傳,指“華春瑩發布首條推文:沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來”,反而引來中國網友問:“推特是什麼”?頓時炸鍋。

據聯合新聞網今天報道說,華春瑩害啊!開通推特搞宣傳,中國網友怒問:那是什麼。

該報道說,中國只許州官放火,不許百姓點燈,官方可以有臉書、上推特、用Google,但這些在中國境內完全被禁止,很多中國網民幾乎不知道有這些網站存在。華春瑩14日在推特po文“No winter lasts forever, every spring is sure to follow.”(沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來),立刻被海外可以使用推特的中國人關注,有人還回應“沒有任何政權永遠存在。變革即將來臨”(No regime lasts forever. Change is coming)、“自知之明是一種智慧,也是一種做人的境界”、“女神終於來推特了,請你轉告下國家,國家欠我我毛錢”等,還有人提醒“翻牆是違法”。

報道稱,原本海外看看就罷,沒想到“中國經濟網”在微博轉po華春瑩的貼文,還表示這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號,“華春瑩推特帳號與外交部發言人辦公室、多位駐外大使、多個駐外使領館的推特、臉書帳號,在抗擊疫情中發揮着越來越積極的作用”。頓時中國微博好像炸了鍋,中國網民紛紛問:“推特為何物”、“請問她是怎麼登上推特的”、“我也想發推特​​​​”、“依法翻牆”、“推特不違法嗎”、“推特是啥東東?普通中國人能用嗎?還是只有領導才能用”……。