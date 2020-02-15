新冠肺炎官方新報疫情狀況2641例新確診 新增死亡143

據中國國家衛生健康委員會周六公告，截至2月14日24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2,641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重慶各1例），新增疑似病例2,277例。

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據路透社今天報道說，2月14日中國大陸新增新冠肺炎確診病例2641例，新增死亡病例143例。中國國家衛生健康委員會周六還公告，昨日新增治癒出院病例1,373例，解除醫學觀察的密切接觸者30,081人。

截至2月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例56,873例（其中重症病例11,053例），累計治癒出院病例8,096例，累計死亡病例1,523例，累計報告確診病例66,492例，現有疑似病例8,969例。累計追蹤到密切接觸者513,183人，尚在醫學觀察的密切接觸者169,039人。

湖北新增確診病例2,420例（武漢1,923例），新增治癒出院病例912例（武漢486例），新增死亡病例139例（武漢107例），現有確診病例48,175例（武漢34,289例），其中重症病例10,152例（武漢8,335例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例84例：香港特別行政區56例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣地區18例(出院1例)。

路透社說，中國國家主席習近平周五主持召開中央全面深化改革委員會第12次會議指出，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，該堅持的堅持、該完善的完善、該建立的建立、該落實的落實，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系。