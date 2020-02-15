新冠肺炎 中國科技部緊跟 急推實驗室管理與加強病毒管理法規

中國國家主席習近平2月14日在中央全面深化改革委員會的會議上講話時特別提到了加速推動生物安全立法，並將生物安全納入國安體系。中國科技部近日推出《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》，各部門也強調要加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全。

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據東森新聞今天報道說，中國科技部推“實驗室管理意見”，強調“加強病毒管理”確保生物安全。據中國科技部社會發展科技司司長吳遠彬15日在記者會上指出，推出《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》，主要是為了加強規範管理和服務，高效有序推進全國應急科技攻關，條文中要求實驗室發揮平台作用，服務科技攻關需求。

吳遠彬還說，在此同時，各主管部門也強調要加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全，“在科技攻關中既強調特事特辦，又強調合法合規，加強相關研究的論題審查和知情同意，做好疫情期間外國專家保障，為各企業提供好服務。”

該報道說，此外，中國生物技術發展中心主任張新民張新民表示，新冠病毒的疫苗研發進度上，目前已經進入到動物實驗階段，“疫苗作為一種應用於健康人的特殊產品，其安全性是第一位的，研發上必須遵循科學規律以及嚴格的管理規範，要給科研人員一定的時間。”

中國科學院院士周琪也指出，動物實驗是藥物進入臨床前非常重要的環節和步驟，現在針對新型冠狀病毒最有效的動物模型還是靈長類動物、獼猴，“目前，在靈長類動物模型里已經看到了跟人相似的癥狀包括病毒載量的變化，包括肺部的CT影像檢驗，這批模型已經通過驗證，即將投入到藥物的篩選和功能評價上。”

該報道沒有提及是否引述中國官方媒體消息。