新冠肺炎 重慶工廠開工傳爆群聚感染急封廠

儘管新冠肺炎在中國疫情嚴峻不下，中國各地企業近日陸續開工，但如今傳出重慶巴南區有一間工廠爆出群聚感染，公司內有２例確診、1例無癥狀陽性感染者，共131人有密切接觸，可能成為中國開工後首例公司內部出現群聚感染的狀況被迫封閉關廠。

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據聯合新聞網今天報道說，或是全球首例！重慶工廠剛開工 爆出群聚感染新冠肺炎再封廠。



消息說，新冠肺炎（COVID-19）持續擴大，中國死亡人數已破千例，眼看經濟逐漸下滑，中國各地企業近日陸續開工，但如今傳出重慶巴南區有一間工廠爆出群聚感染，公司內有２例確診、1例無癥狀陽性感染者，共131人有密切接觸，這也是中國開工後首例公司內部出現群聚感染的狀況，工廠隨即封閉。

該報道說，隨着年後開工日漸近，中國各地企業陸續復工，官方也訂定相關規範，以便在防疫和經濟上取得平衡，像是湖北省就宣布，省內各類企業不於2月20日前復工，但據美國之音估計，大陸企業全面復工是在2月17日，屆時會有1.6億員工重返工作崗位。

重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司開工後，因未嚴格依照疫情管控要求進行管理，在10日竟傳出發生群聚感染的情況，目前該公司已全面封鎖隔離，官方也派出人力前往公司所在地，巴南區麻柳沿江開發區加強企業調查。

報道引述網絡批評稱，中國公司開工即發生群聚感染的情況，引起網友爭相討論，大家紛紛表示，“感染不重要，開工比較重要”、“復工早點死，不復工晚點死”、“復工病死，停工餓死”、“陸資廠的作事就是這樣”、“全部送去火神山，這家公司也可以關了”、“開工會死更多”、“這是大家都預期到的事情”。