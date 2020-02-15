讚揚中國排斥台灣，CNN批評世衛組織過於政治化

新冠肺炎疫情蔓延全世界，世界衛生組織（WHO）1月底至今兩度讚揚中國對此危機的回應，使批評者質疑這兩者之間的關係；而從台灣議題最能看出北京對世衛的政治影響力。美國有線電視新聞網CNN指出，世衛組織越來越政治化。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家主席習近平1月28日在北京人民大會堂會見世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），譚德塞稱讚習近平“親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力”，並稱中方公開透明發布資訊。



1月30日，世衛宣布如今已定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的新冠肺炎構成“國際關注公共衛生緊急事件”（Public Health Emergency ofInternational Concern，PHEIC），譚德塞再度讚揚北京的對應。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛仰賴成員國的資金與合作來運作，像中國這樣的富裕成員因此擁有龐大影響力。中國在世衛舉足輕重，最顯著的例子之一是它成功阻止台灣進入這個組織。



世衛成立於1948年，任務是協調國際衛生政策，特別是針對傳染病。不過，70多年來，批評世衛的聲音鮮少中斷。論者認為這個組織太過官僚主義，組織結構怪異，過於依賴少數主要捐助者，常因政治關切而運作受阻。



多年來，專家一直對此發出警訊。前世衛顧問克里夫特（Charles Clift）在2014年的一份報告中指出，大多數觀察人士同意該組織“過於政治化，過於官僚化，醫務人員尋求解決方法時，太過於顧慮社會和經濟的問題，在處理有爭議問題時太膽小，在適應變化時又顯得太慢”。



克里夫特寫道：“世衛既是技術機構，也是決策機構。技術工作加入過度政治考量，可能會傷害其健康標準制定者的權威和信譽。”



CNN指出，北京對世衛的政治影響，在台灣問題上最為明顯。台灣友邦聖文森特和格林納丁斯衛生部長布朗（LukeBrowne）去年在世界衛生大會（WHA）慷慨激昂指出：“中國並未對台灣行使主權，台灣從來不是中國一部份，這兩個是獨立且不一樣的政府，邀請台灣以觀察員身份參與WHA，既不是非法也並非不符合世衛決議，台灣以前能以觀察員身份參與，現在無法參與，原因就是北京不喜歡現在台灣的政府。”



兩岸問題專家、澳洲羅伊國際政策研究院學者卡薩姆（Natasha Kassam）表示，台灣被世衛排除在外，讓台灣人民面臨新冠肺炎蔓延的危機。



