學者披露病毒泄漏自武漢研究中心之說並非空穴來風

中國大陸海內外網絡一度曾經流傳這次武漢爆發冠狀病毒，系因當地病毒研究中心泄漏病毒而引發，但原來此說並非完全空穴來風。根據中國一名學者在網上發布的一份英文報告指出，距離被指是爆發病毒源頭的華南海鮮市場不足300米的武漢疾控中心，有研究人員曾被用來研究的蝙蝠的血液和尿液濺到，受影響的人員已接受自我隔離14日。大陸有其他學者在病毒爆發初期已經猜測，病毒原來的載體可能是來自蝙蝠。

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華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤在SCRIBD網站發表一份英文報告指出，在武漢爆發的新型冠狀病毒基因排序發現，有96%及89%與菊頭蝠有的冠狀病毒（CoV ZC45）相似，但須研究病原體及如何傳遞給人類。報告引用醫學期刊研究，指武漢受感染的41人中27人與華南海鮮城有聯繫，在華南海鮮城搜集到的585份樣本中有33份測出新型冠狀病毒。



不過，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學有合作研究，多次獲國家自然科學基金的肖波濤在報告同時指出，載有CoV ZC45的蝙蝠最早發現於雲南省及浙江省，距離華南海鮮城遠逾900公里，加上蝙蝠通常棲身野外，而該處人口密集，蝙蝠飛往該處的可能性“非常低”。而華南海鮮市場雖然有售賣野味，但並無出售蝙蝠。



報告提到其他途徑的可能性，指出武漢有兩間實驗室，除了距離華南海鮮市場30公里、P4級的中科院武漢病毒研究所，還有距離海鮮市場僅280多米的武漢市疾病預防控制中心（WHCDC），該中心管有動物作研究目的包括收集及分辨病原體。



報告引述過往官方資料，指武漢疾控中心曾從湖北省捉來155隻蝙蝠當中包括菊頭蝠，另從浙江省捉來450隻蝙蝠。不過負責研究的研究員，曾於2017年及2019年接受媒體訪問提及兩場意外，包括他曾受蝙蝠襲擊，蝙蝠的血濺到他皮膚，於是他自我隔離了14日；另外曾因沾到蝙蝠排尿而須隔離；他曾在蝙蝠身上發現活蜱蟲。



WHCDC有關研究做法是透過手術從這些動物提取DNA及RNA作測序，有關樣本及受污染垃圾會是病原體，該實施室除了距離華南海鮮城僅280米，亦鄰近協和醫院，而該醫院有第一批確診新型冠狀病毒的醫生。報告認為，儘管未來仍需確鑿證據，但認為這種病毒泄漏到周圍並感染到最初患者是有可能。



至於距離華南海鮮城30公里的中國科學院武漢病毒研究所，一直追蹤2003年沙士（SARS-CoV）病毒研究，如利用反向遺傳學方法研究。故有“直接推測”是指，有可能該實驗室泄漏了SARS-CoV或其衍生物。

