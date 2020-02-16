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中國/新冠狀病毒

學者披露病毒泄漏自武漢研究中心之說並非空穴來風

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華南理工大學學者肖波濤撰寫英文報告指出武漢疾控中心研究員曾被蝙蝠血液和尿液濺到。（網上截圖）
華南理工大學學者肖波濤撰寫英文報告指出武漢疾控中心研究員曾被蝙蝠血液和尿液濺到。（網上截圖） © （網上截圖）
作者： 香港特约记者 甄树基

中國大陸海內外網絡一度曾經流傳這次武漢爆發冠狀病毒，系因當地病毒研究中心泄漏病毒而引發，但原來此說並非完全空穴來風。根據中國一名學者在網上發布的一份英文報告指出，距離被指是爆發病毒源頭的華南海鮮市場不足300米的武漢疾控中心，有研究人員曾被用來研究的蝙蝠的血液和尿液濺到，受影響的人員已接受自我隔離14日。大陸有其他學者在病毒爆發初期已經猜測，病毒原來的載體可能是來自蝙蝠。

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華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤在SCRIBD網站發表一份英文報告指出，在武漢爆發的新型冠狀病毒基因排序發現，有96%及89%與菊頭蝠有的冠狀病毒（CoV ZC45）相似，但須研究病原體及如何傳遞給人類。報告引用醫學期刊研究，指武漢受感染的41人中27人與華南海鮮城有聯繫，在華南海鮮城搜集到的585份樣本中有33份測出新型冠狀病毒。

不過，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學有合作研究，多次獲國家自然科學基金的肖波濤在報告同時指出，載有CoV ZC45的蝙蝠最早發現於雲南省及浙江省，距離華南海鮮城遠逾900公里，加上蝙蝠通常棲身野外，而該處人口密集，蝙蝠飛往該處的可能性“非常低”。而華南海鮮市場雖然有售賣野味，但並無出售蝙蝠。

報告提到其他途徑的可能性，指出武漢有兩間實驗室，除了距離華南海鮮市場30公里、P4級的中科院武漢病毒研究所，還有距離海鮮市場僅280多米的武漢市疾病預防控制中心（WHCDC），該中心管有動物作研究目的包括收集及分辨病原體。

報告引述過往官方資料，指武漢疾控中心曾從湖北省捉來155隻蝙蝠當中包括菊頭蝠，另從浙江省捉來450隻蝙蝠。不過負責研究的研究員，曾於2017年及2019年接受媒體訪問提及兩場意外，包括他曾受蝙蝠襲擊，蝙蝠的血濺到他皮膚，於是他自我隔離了14日；另外曾因沾到蝙蝠排尿而須隔離；他曾在蝙蝠身上發現活蜱蟲。

WHCDC有關研究做法是透過手術從這些動物提取DNA及RNA作測序，有關樣本及受污染垃圾會是病原體，該實施室除了距離華南海鮮城僅280米，亦鄰近協和醫院，而該醫院有第一批確診新型冠狀病毒的醫生。報告認為，儘管未來仍需確鑿證據，但認為這種病毒泄漏到周圍並感染到最初患者是有可能。

至於距離華南海鮮城30公里的中國科學院武漢病毒研究所，一直追蹤2003年沙士（SARS-CoV）病毒研究，如利用反向遺傳學方法研究。故有“直接推測”是指，有可能該實驗室泄漏了SARS-CoV或其衍生物。
 

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