“新公民運動”發起人許志永被捕

綜合各方消息顯示，中國民間“新公民運動”發起人、法律學者許志永於當地時間2月15日晚在廣州被警方帶走。後經廣州作家野渡等消息來源向媒體證實，可以確認許志永被捕的消息屬實。

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據關注中國大陸維權事件的人士介紹，許志永自去年底“廈門聚會案”後一直在逃。據悉，許志永等人去年12月13日曾在廈門組織了一次公民運動人士聚會，不久後警方就對這一次聚會參與者展開了涉及全國多地的抓捕行動。此外，今年2月初，許志永還發表《勸退書》，就當前新冠肺炎疫情問題呼籲中國國家主席習近平"讓位"。在此期間，他並多次就新冠疫情中引髮網民關注的問題發表自己的看法。另有報道指，當局在搜捕許志永的過程中曾多次騷擾和跟蹤他的親友，近日許志永躲藏在廣州番禺區海鷗島，但各個小區因應疫情加強封鎖排查，直至15日晚大約6時，他懷疑被帶走。

另有維權人士在網上發文指，許志永近日隱居在廣州律師楊斌家中，而楊斌一家三口也被警方帶走。據了解，近期多名曾參加這一“廈門聚會”的維權律師和異見人士，先後被當局以涉嫌“顛覆國家政權罪”逮捕，包括曾入獄的維權律師丁家喜和山東省煙台大學前教師張忠順等。而現年46歲的許志永也曾在2013年4月遭到軟禁，同年7月16日被警方拘留，8月2日被正式逮捕。2014年1月，他被北京市第一中級人民法院以“聚眾擾亂公共場所秩序罪”為名，判處有期徒刑四年。許志永在上訴未果後於2017年7月15日刑滿出獄。

據了解，許志永1990畢業於蘭州大學法律系，並相繼獲得法學學士和碩士學位。他並於1999年就讀於北京大學法學院，於2002年獲得該校法學博士。此後，他曾擔任北京郵電大學講師，並於2003年孫志剛在廣州收容站被毆打致死事件中，通過提倡廢除收容遣送制度，參與“三博士上書”而首次走入公眾視野。他參與創立"新公民運動"，旨在推進體制內的改革，包括要求官員公示個人財產的訴求等。許志永於2003年和2006年連續當選兩屆北京市海淀區人大代表。