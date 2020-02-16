新冠肺炎中國周日新報 新確診2009 新死亡病例142 疫情傳下降趨勢

中國國家衛生健康委員會周日公告，截至2月15日24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2,009例，新增死亡病例142例。另據此前公布數據，當日新增確診量為1月30日以來新低，湖北省以外其他省份新確診日增量已經連續12日下降。

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據路透社今天報道說，昨天中國大陸新增新冠肺炎確診2009例為1月30日來新低，湖北以外12連降。中國國家衛生健康委員會星期天公告顯示，15日新增重症病例219例，新增疑似病例1,918例。當日新增治癒出院病例1,323例，解除醫學觀察的密切接觸者29,788人。

該報道說，截至2月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例57,416例（其中重症病例11,272例），累計治癒出院病例9,419例，累計死亡病例1,665例，累計報告確診病例68,500例（江西省核減1例），現有疑似病例8,228例。中國累計追蹤到密切接觸者529,418人，尚在醫學觀察的密切接觸者158,764人。

湖北疫情如下：2月15日湖北新增確診病例1,843例，新增治癒出院病例849例，新增死亡病例139例，現有確診病例49,030例，其中重症病例10,396例。該省累計治癒出院病例5,623例，累計死亡病例1,596例，累計確診病例56,249例。新增疑似病例1,036例，現有疑似病例5,243例。

路透社說，累計收到港澳台地區通報確診病例84例：香港特別行政區56例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣地區18例(出院2例)。

該報道說，中國金融監管官員周六表示，當前企業復產復工仍有一定過程，給價格穩定帶來壓力，但中國穩健貨幣政策前提未改，絕對不會出現大規模通脹；監管層對不良貸款增加有心裡準備，該問題會得到穩妥解決。

中國銀保監會周六發布通知稱，要及時掌握企業信息，優化信貸流程，合理延長貸款期限，有效減費降息，全面服務受疫情影響企業復工復產；同時，全力支持疫情防控企業擴大產能，做好治療藥物、疫苗研發等衛生醫療重點領域及相關企業的融資支持。