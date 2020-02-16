新冠肺炎 東京與北京仍熱心習近平如期訪問櫻花地

日本外相茂木敏充15日下午在出訪地德國慕尼黑，與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。兩人達成一致，將按原計畫推進預定4月的中國國家主席習近平作為國賓訪日的準備工作。在新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延的情況下，雙方確認了力爭實現訪日的方針。為習近平訪問鋪路，中共中央政治局委員楊潔篪2月底訪日的日程也已基本敲定。

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據共同社今天報道說，日中外長就繼續準備習近平訪日達成一致。日本外相茂木敏充15日下午在出訪地德國慕尼黑，與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。兩人達成一致，將按原計畫推進預定4月的中國國家主席習近平作為國賓訪日的準備工作。在新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延的情況下，雙方確認了力爭實現訪日的方針。兩國外長還商定為防止新冠肺炎擴散而緊密合作。茂木表示將全力支援中國的努力。



該報道稱，有關習近平訪日，原定本月中旬在北京召開的籌備會議被推遲，日本政府內部出現了會延期的論調。此次外長會談中的磋商受到矚目。



對於中國接受從湖北省武漢市撤僑的日本包機，茂木表示“高度讚賞中方的合作”。王毅說明將盡全力確保日本僑民安全，還對日本提供防護服等援助表示了感謝。對於外界擔憂的對中國經濟的影響，他明確表示可以通過努力把損失彌補回來。



茂木就習近平訪日指出日中兩國對世界和平與繁榮負有責任，強調“欲使其成為向國內外明確展示兩國履行該責任的意志的機會”。王毅表態一定會實現訪日，把現在的戰略互惠關係提上新高度。



會談後，對於王毅涉及習近平訪日的發言，當媒體詢問大意是否為訪日時期是4月不變時，茂木回答說“可以這樣認為”。



圍繞習近平訪日，中共中央政治局委員楊潔篪2月底訪日的日程也已基本敲定。

