新冠肺炎 廣東北京復工均傳感染案 經濟考量再引憂慮

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，廣州珠江天河區一棟頂級商業大樓的管理15日貼出公告，透露一間位於13樓的公司，由於有職員近日確診染病，因此整間公司全體員工都已經在14日緊急停止上班。這也是廣州正式復工後，首次有商業大樓出現確診病例。北京市疾控中心於今宣布一例個案返北京上班8天後，近日出現“感冒”癥狀就醫後確診，部門數十人都被隔離，已有一名在食堂一同排隊用餐的同事證實感染。

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據東森新聞今天報道說，復工後首例！廣州商業大樓職員確診，“全公司隔離”停止上班。



新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，廣州珠江天河區一棟頂級商業大樓的管理15日貼出公告，透露一間位於13樓的公司，由於有職員近日確診染病，因此整間公司全體員工都已經在14日緊急停止上班，開始進行隔離，疾病控制中心隨即派人上門進行樓層全面消毒作業。這也是廣州正式復工後，首次有商業大樓出現確診病例。



該報道綜合陸媒消息，廣州知名商業辦公大樓“天盈廣場”管理處發布一份通知函，內文提到，他們在15日上午收到政府部門警告，位於東塔13樓其中一間公司的一名職員確診感染新冠肺炎。公司所有職員都停止上班，開始隔離。



據了解，天盈廣場屬於廣州獵德村舊改的一部分，是珠江新城代表商業大樓之一。2018年，該項目案曾以平均每平方公尺7萬多元的價格，創下廣州辦公大樓成交均價的新高。



根據廣東衛健委通報，廣東在14新增7名病例，不過由於公布的資訊大多是確診病例所居住的社區或場所，並未公開工作地點，目前暫時無法確認天盈廣場這起確診病例，是否包含在當日的7名病例之中。

東森新聞另報復工災情！他回北京上班8天確診，同事食堂一起排隊就中標。



該報道說，中國企業近日紛紛復工，民眾在地鐵上戴上口罩前往上班，但已有不少地區傳出聚集感染。新冠肺炎疫情爆發後，春節後中國各地復工防疫情況受到關注。對此，北京市疾控中心於今（16日）的記者會上，又宣布一例未做好防控的確診案例，為一名個案返北京上班8天後，近日出現“感冒”癥狀就醫後確診，部門數十人都被隔離，已有一名在食堂一同排隊用餐的同事證實感染。



據北京市疾控中心副主任龐星火表示，該確診病例在春節前，曾與家人駕車回老家過年。過年期間，老家親友照常聚會，個案也“不當一回事”，照常吃喝。但在春節後初六返回北京，並於初七陸續開始上班後，該個案於正月十五（2月8日），聽聞老家一名親戚被確診，這時該男才意識到自己最近的“感冒”癥狀赴醫院檢查，最後被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎。



疾控中心強調，這名患者回北京後，沒有進行居家隔離觀察14天，導致這名確診患者的全單位，幾十人都作為密接被隔離了。據龐星火說，“更痛心的是”，這名患者已經“招”上了一名同事，核酸檢測呈陽性。該同事回憶與個案互動經過，唯一一次接觸是兩人在食堂吃完飯後，曾一起排隊倒餐盤，當時兩人都沒有戴上口罩。



東森新聞說，值得注意的是，該案例屬於在大陸企業普遍於2月10日復工前，就出現的復工集聚感染案例，而在近日，大陸各地也已傳出多起聚集性疫情，包括重慶的攀鋼重慶鈦業公司，出現2例確診、1例無癥狀陽性感染者，131人密切接觸。



該報道說，其餘也有湖南的婁底漣源海螺水泥廠、山西某電廠均為春節期間因生產需要，繼續上班，員工陸續返回復工後，開始出現確診案例，使得企業目前緊急停工或采封閉式管理；為了最大限度的降低風險，據《福州日報》報導，當地計畫提供復工人員免費核酸檢測，避免產生“無癥狀感染者”的風險。