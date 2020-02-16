新冠肺炎 應勇上任嚴懲懈怠官員 因遺漏上報無法醫治而自殺案成罪責

中國湖北省和省會武漢市日前因疫情換帥後，兩地今日都公布多起對官員和幹部工作不力的懲處。其中顯示，一位居民因為沒有被上報為武漢肺炎疑似病例得不到治療，因此在家自縊。死者所在街道官員多人因此受罰。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎傳悲歌，居民因未獲通報治療自縊。

該報道綜合新華社及長江日報今天消息，武漢市紀檢監察機關近日查處了4起在疫情防控工作中不認真履職盡責案件；湖北省紀委監委也公布6起官員違反疫情防控紀律的問題。從這些內容中，可以一窺人為處置不當所反映出冰山一角的疫情概況。根據公告，武漢長豐街正康社區程姓居民在家自縊身亡，原因是他所在的社區向街道（中國基層行政區）漏報了他是新冠肺炎的疑似病人，但街道、社區未能有效組織治療。

報道稱，正康社區居委會黨支部書記和副主任明知程姓民眾病情卻未按規定作出合理處置，受到黨內警告處分；相關的街道二級調研員被誡勉處理，街道工委書記被責令作出檢查。

該報道稱，此外，武漢市洪山區副區長王在橋因嚴重失職失責受到政務撤職處分。據公告，他沒有認真執行政策，導致大量新冠肺炎感染者的密切接觸人員未被及時集中隔離、大量患者未及時入院收治，“造成惡劣影響”。湖北省的公告則指出，多名官員執行隔離政策“打折扣”、對疫情相關的工作日誌造假等屢職不力情況。

此外，宣恩縣椿木營鄉被點名區域內發生多起群眾聚集操辦喪事，利川市毛壩鎮則因漏報疫情，轄區內發生多處群眾聚集，“造成嚴重不良影響”。

中央社說，湖北是新冠肺炎疫情核心區域，累計確診病例超過5萬人。前上海市長應勇13日出任中共湖北省委書記，同日，武漢市委書記也換人，由前濟南市委書記王忠林出任。新官上任三把火，今天湖北省和武漢市方面都祭出對多名官員的究責公告。