求是網刊透露1月7日知情講話 港媒指習稱親自指揮武漢封城

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，外界關注武漢及湖北當局有否瞞報，地方與中央的上傳下達是否通暢，國家主席習近平有無如他所言“親自指揮、親自部署”等問題。官方求是網昨日發布習近平本月3日在中共中央政治局常委會會議的講話，提到他早於1月7日就對疫情防控工作提出要求，也是他親自授意武漢封城。講話還強調中央對疫情形勢判斷準確，工作部署及時，措施有效。

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據明報今天報道說，求是網刊講話，1月7日已提防控要求，習自稱全程指揮抗疫 授意武漢封城。

該報道說，中共中央機關刊物《求是》雜誌近年每期頭條皆為習近平的文章或講話，但一般會在講話後較長一段時間才發出有關內容，今次是罕有地在兩個星期內就刊出習在中央政治局常委會會議的講話全文。

該報道說，年初一成立中央應對疫情工作領導小組。最新一期《求是》今日才出版，求是網昨先發表約6000字的習近平講話實錄，開篇表示：“武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。1月20日，我專門就疫情防控工作作出批示，指出必須高度重視疫情，全力做好防控工作，要求各級黨委和政府及有關部門把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。1月22日，鑒於疫情迅速蔓延、防控工作面臨嚴峻挑戰，我明確要求湖北省對人員外流實施全面嚴格管控。正月初一，我再次主持召開中央政治局常委會會議，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員，並決定成立中央應對疫情工作領導小組。”

明報報道說，該報翻查資料發現，習近平在中央政治局常委會會議就防疫工作提出要求的前兩天，即1月5日，武漢衛健委通報59宗“不明原因的病毒性肺炎”，並稱未發現明顯人傳人和醫護感染，世界衛生組織（WHO）首次就此發布新聞，翌日國家疾控中心內部啟動二級應急響應，而武漢市兩會照常開幕，當日開始連續5天武漢衛健委沒有任何通報，湖北省兩會亦於同月11日如期開幕。

報道稱，20日首確認人傳人，促重視疫情。1月20日，習近平作出批示，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山透過央視首次確認人傳人及有醫護感染，各地政府和民間方開始重視疫情。1月22日，習下令全面嚴格管控人員外流，副總理孫春蘭抵達武漢，翌日凌晨武漢宣布封城。1月27日，總理李克強受習近平委託到武漢考察指導防疫工作。

該報道說，習近平1月28日在北京會見世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時稱“這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署”，但因習並未擔任中央領導小組組長，反而將此位置“讓”給李克強，近期亦不似李克強及長駐武漢的孫春蘭等領導人置身防疫前線頻頻露面，引發外間質疑。求是網昨另發文強調，習近平“時刻跟蹤着疫情蔓延形勢和防控工作進展情況，親自指揮、親自部署”。