湖北孝感升級防疫管控措施 所有城鎮居民被下“禁足令”

湖北省孝感市政府新聞辦微博2月17日發布聲明稱，孝感市疫情防控指揮部日前發布“17號令”，稱孝感管控措施全面升級，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閑逛、串門、聚集，違反該令的，一律處10日以下治安拘留。

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聲明指，堅決阻斷人員流動，遏制疫情擴散蔓延，根據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國突發事件應對法》《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國道路交通安全法》《突發公共衛生事件應急條例》等相關法律法規，孝感市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部作出如下決定：

一、所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閑逛、串門、聚集。醫護人員，醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准離孝人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行。違反本令的，一律處10日以下治安拘留。

二、所有車輛(含摩托車、電動車、自行車、三輪車)禁止上路行駛。抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、運輸生產生活必需品車輛，救護、消防、搶險、環衛、警車、郵政等特種車輛和持通行證車輛可通行。違反本令的，車輛一律扣留，對當事人處10日治安拘留並處500元罰款；違反道路交通管理的，依法予以記分、吊銷機動車駕駛證。

三、所有非必需的公共場所必須關閉。藥店，定點的超市、酒店、農貿市場按照指揮部要求，定時、定向開放，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。違反本令的，對經營者處10日以下治安拘留。

四、各鄉鎮(街道)、村(社區)要統籌市縣兩級下沉幹部和鄉鎮(街道)、村(社區)兩級幹部以及村(居)民、志願者、物業企業服務人員，成立糾察隊，不間斷巡查、發現、制止，對違反本令的人員、車輛，移交公安機關處罰。

五、違反本令的，一律納入失信人員名單。對黨員、幹部等公職人員，一律移交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。對執行不嚴、控制不力的單位和村(社區)予以追責。

據悉，這一命名令自2020年2月17日零時在當地實施。值得一提的是，就在一天前，湖北省政府發布《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》指出，城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。