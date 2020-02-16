疫情中上海高院就違約提不可抗力 恆大宣布全國樓盤打75折

近期蔓延至中國各地的新冠肺炎疫情也增加了各界對全國正常經濟活動的擔憂。2月16日，上海市高級人民法院副院長茆榮華提出，因依法採取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以認定屬於不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力。此外，綜合多方報道顯示，2月18日至2月29日期間，恆大集團擬啟動全國樓盤7.5折優惠活動。

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茆榮華在當天的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，當回答人民日報記者提問時稱，對於疫情期間民商事合同糾紛的處理，將堅持公平公正、實事求是原則。他說，關於民商事合同糾紛的處理。根據疫情對合同履行產生的實際影響，要堅持利益衡平衡，在具體案件審理中，既依法平等保護各方當事人的合法權益，又強調推動當事人在友好協商、互諒互讓、共克時艱基礎上，妥善化解矛盾糾紛，切實維護經濟發展和社會穩定。

茆榮華稱，對於疫情防控期間合同可以履行的，鼓勵合同按照原有約定繼續履行；對於一方可以履行而拒絕履行，另一方要求其承擔相應違約責任的，一般予以支持。而對於因疫情影響，合同目的無法實現或者繼續履行合同對一方當事人明顯不公，當事人請求法院變更或解除合同的，將綜合考慮當事人的約定、疫情的發展階段、疫情對當事人實際影響的時間、程度等因素，公平處理。他並談到，同時要堅持實事求是，因依法採取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以認定屬於不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力。對於構成不可抗力情形的非金錢債務，除非法律另有規定，當事人可以根據不可抗力的影響程度，主張部分或者全部免除責任；對於雖然不構成不可抗力，但受疫情影響履行合同對一方當事人明顯不公平的，可以參照情勢變更原則處理。

此外，根據當天透露出的一份恆大公司內部文件顯示，該公司預計將採取的住宅優惠活動分為兩階段：其中2月18日至2月29日期間，全國樓盤折扣為7.5折；3月1日至3月31日，折扣為7.8折。此外，恆大還根據樓宇去化率，付款方式等不同情況給出相應額外優惠。經計算，此次活動，恆大在售樓盤優惠最低可達6.6折。據悉，受疫情影響，2月13日，恆大率先啟動全國在售樓盤網上購房，並推出最低價購房、無理由退房、推薦賺佣等多重福利。而在這一活動開展以來，3天時間裡，有報道指，恆大客戶認購房屋數量達47540套，總價值約580億，其中認購最多的一個樓盤達到870套。