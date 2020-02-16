美國重組“雙邊評估與爭端解決辦公室”以監督與北京貿易協議執行

按照美中2020年1月15日達成的第一階段經貿協議，美國貿易代表辦公室星期五宣布，組建新的“雙邊評估與爭端解決辦公室”，以監督第一階段貿易協議中中方的落實承諾。

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據自由亞洲報道說，美國建立“雙邊評估與爭端解決辦公室”以監督美中經貿協議執行情況。



美國貿易代表辦公室發布的新聞稿說，中國方面也將依照協議組建同樣功能的辦公室，建立解決爭端的有效程序。美中雙方的這個新機構將按時舉行“特定官員”定期會晤，討論協議落實情況。其中季度會議將由美方副貿易代表和中國副部級官員參加，半年期雙邊會談將在美國貿易代表和中國副總理級別官員之間舉行。新聞稿說，美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）負責領導這個新機構。



該報道稱，美中經貿談判結果的執行情況一直備受關注，為此，美中雙方將建立強有力的爭端解決程序。例如，任何一方都可正式向對方的辦公室遞交“起訴書”，首先啟動爭端機制。接下來將是彼此磋商，爭取解決有關爭端。磋商先在特定官員級別舉行，如有必要，磋商級別可以依次提高。假如磋商無果，允許投訴方採取其認為適當的反制措施，不過，採取行動前要通知對方。



據新聞稿還說，爭端解決程序運作需要90天。另外，美中雙方爭端解決機制還對爭端解決過程中保守商業信息以及有關公司或企業身份作出了規定。