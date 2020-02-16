香港多區民眾集會反對設檢疫中心或指定診所

香港2月16日有多個地區出現市民集會和遊行，包括九龍灣、火炭、葵涌、長沙灣及西貢等地都有遊行出現，參與者大多提出反對區內有地方計畫用作新冠肺炎檢疫中心或指定診所。

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據香港01報道，以當天發生遊行的九龍灣啟仁街的九龍灣健康中心普通科門診診所為例，該診所被轉為新冠肺炎“指定診所”，用於接收相關病人，當地居民連日來對此表達擔憂，反對有關安排。周日當天，再有網民以“守護九東，刻不容緩”為題，發起由麗晶花園遊行至啟業邨，晚上8時半集合，9時起步，集合地點為麗晶羽毛球場。發起人提醒要帶備身份證、口罩等，路線將視乎情況而定，如果人數不足時會改於屋苑遊行。

晚上9時許，近百名當地街坊及黑衣示威者在麗晶花園範圍內遊行，高呼“反對肺炎指定診所” 、“自己家園自己救”等口號，亦有人高呼反修例口號。晚上10時許，有示威者與一名住戶發生口角，一度打開傘陣作包圍，無人受傷，防暴警員衝到現場，要求示威者及記者後退，並舉藍旗及施放胡椒噴霧，記者“中招”。

同樣在當天，上百名香港市民在火炭冒雨集會，反對港府徵用未入夥的火炭公屋駿洋邨作為檢疫中心。據香港電台報道，出席集會的當地住戶表示，不滿政府事前沒有諮詢便作此決定，又指家人已轉到火炭就業及就學，認為政府向准住戶發放6000元津貼，不能彌補無法上樓的損失。在火炭活動中，警方並於參與集會人士附近戒備，警方一度出動裝甲車及水砲車。