高華教授《紅太陽是如何升起的？》獲美國“列文森獎”

香港中文大學出版社消息稱：2011年去世的中國著名歷史學者高華教授《紅太陽是如何升起的？》一書的英文版，2月14日獲得了國際中國研究領域學術著作的最高獎項之一“列文森獎”。

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《紅太陽是怎樣升起的：延安整風運動的來龍去脈》一書，是已故中國著名歷史學家、南京大學歷史系教授高華的代表作。該書2000年由香港中文大學出版社出版，此後重印數十次，但20年來在中國大陸至今仍被視為禁書，無法出版。該書英文版由香港中文大學出版社2018年出版）於2月14日榮獲美國列文森獎2020年度特別榮譽獎。



該書利用大量原始材料，研究了延安整風運動和毛澤東如何利用這一運動，完全改造了中共黨內文化，確立個人權威，並奠定了中國當代官方意識形態和歷史解讀的歷程。該書被視為理解中國共產黨以及當代中國政治繞不過去的經典著作。



列文森獎由美國亞洲研究協會為紀念著名的美國漢學家列文森（Joseph Levenson）而設立，作為全球中國研究領域學術著作的最高獎項之一，列文森獎每年嘉獎兩部“對中國歷史、文化、社會和經濟之研究做出最大貢獻”的英文新著，在一些年份加設特別榮譽獎。



儘管《紅太陽是怎樣升起的》的初版時間並不符合常規評獎標準，但評獎委員會“強烈認為《紅太陽是怎樣升起的》及其作者高華先生應獲特別認可”，並指出：“高華耗費20年的心力所寫成的這部著作，深刻影響了人們對中國共產革命的理解。他對學術研究的奉獻熱忱、與作為一位學者所秉持的社會和歷史責任感，對中國及中國之外的學者是一種巨大的激勵。”



列文森獎今年首次授予一部已出版20年的中文舊著的英譯本，去世九年的高華教授則是首位獲獎的中國本土學者。







