中亞吉爾吉斯發生反華集會 一項3億美元的中國投資計畫宣布停止

法新社17日發自吉爾吉斯斯坦首都比什凱克的報道說：一位準備投資3億美元在吉爾吉斯開創經濟區的中國投資者周一宣布：由於發生吉爾吉斯斯坦人抗議中國投資的集會，他決定撤回投資計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

一家中國與吉爾吉斯斯坦合資公司（"At-Bachy"）人員告訴法新社：“面對部分吉爾吉斯斯坦當地人的反對，他們被迫停止投資計畫。”



據報道：周一上午在吉爾吉斯斯坦中部的Naryn，發生有一千人以上的抗議活動，人群中還有騎馬的人在內，他們反對在這個山區建設一個商業後勤中心，有人舉着的牌子上寫着：“我們不把吉爾吉斯斯坦的土地給中國”。



這項接近3億美元的投資計畫是去年習近平到訪時確定的，許諾說要在經濟區內建設小商店和工廠，將僱傭15000人。有報道說：當地吉爾吉斯斯坦人聽說：中國人建設經濟區後將成為所有者而不是租借土地。他們威脅說如果不再3月1日前終止投資計畫，他們就會採取切實的反抗行動。



2019年8月，吉爾吉斯斯坦人在一個中國投資的礦山發生衝突，造成20多人受傷。北京對此表示了憤怒。



另據自由亞洲的報道：吉爾吉斯斯坦首都比什凱克市中心的阿拉套廣場在1月17日爆發了被稱為是近期以來規模最大的公開反華抗議集會。參加人數應該達到了數千人，此次吉爾吉斯反華集會的主題是“反對中國的擴張”，組織者是一個名為“吉爾吉斯斯坦愛國力量”的社會組織。多名反華積極人士發言，闡述了他們的訴求；抗議中國在吉爾吉斯的經濟等各方面的擴張，抗議政府應對無力，致使吉爾吉斯對北京的拖欠貸款越來越多。



在集會上多位發言者表示，他們要求政府採取措施讓吉爾吉斯斯坦境內的中國人離開，其中包括停發或限制發給中國勞工的工作許可證，加強對中資公司和企業的檢查，禁止中國人獲得吉爾吉斯公民身份，不接收非法移民，並禁止吉爾吉斯女孩嫁給中國人，否則需交巨額罰款等等。



巴巴庫洛瓦和其他組織者的發言獲得了參加集會民眾的熱烈反應和支持。一些情緒激動的參加者也擠到前台拿起話筒作了臨時發言。集會結束後，還有數十名抗議者開始遊行，向總統和議會所在的大樓進發。



在此次反華集會期間，吉爾吉斯警方的行動耐人尋味。雖然吉警方向中央廣場派出了數十輛大巴車，運來了數百名警察，但對集會的整個過程並沒有作任何干預。只是在集會結束之後，警察才開始吹着哨子將參加集會民眾勸離廣場，其間，並未發生任何暴力衝突。



俄羅斯新聞社在1月17日的報道中稱，實際上吉爾吉斯的反華集會浪潮在去年12月就已經開始。當時有傳聞稱，吉爾吉斯斯坦因無法償還欠北京的貸款，可能以領土償還。雖然吉爾吉斯斯坦總統在之後親自出面作出否認，但再次爆發大規模反華抗議集會顯示，感到了北京的影響力越來越大的吉爾吉斯斯坦民眾並未因此而放下憂慮和憤怒。









