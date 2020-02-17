廣電總局要各媒體傳播“習近平光輝形象”打贏疫情戰爭

根據網上流傳的文件顯示，中國廣電總局已下達要求，各媒體務必要將習近平“始終與人民在一起的光輝形象和領袖風範”傳播出去，要堅決做到廣電總局黨組反覆強調的“宣傳核心、維護核心”，把習近平“早日奪取勝利”的偉大號召，迅速轉化為激發凝聚起堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的強大精神動力和攻堅力量。

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有網民認為，廣電總局這項指示顯示習近平以及中國共產黨偉（大）光（明）正（確）的形象，已經因為這場難以收拾的疫情而蒙受極大影響，下令各地傳媒“宣傳核心、維護核心”已到了迫切的地步，“這看起來像是一個正面信息嗎？如果疫情不是突然告急，他們會這樣做嗎？”



廣電總局旗下的國家廣電智庫所發出的要求，同時還兼顧了農村的宣傳工作，要求把習近平組新重要講話精神傳達下去，包括“村村通、村村響”到每一個大喇叭小喇叭。



有網民在推特批評廣電總局上述的要求，是“迫不及待自我表揚和歌功頌德”；也有網民挖苦中共政治局常委兼中央書記處第一書記王滬寧，“怪不得宣傳大師王滬寧成為‘中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組’的副組長了，現在正是大派用場的機會”。



廣電總局的要求節錄如下：



要把習近平總書記最新重要講話精神迅速傳達下去了各地各級廣播電視機構、各網絡視聽機構，包括村村通、村村響到每一個大喇叭小喇叭，所有的頻率頻道，所有的開機換面，所有的專題專欄專區，所有的應急廣播喊話，務必在第一時間、以最快的速度把習近平總書記發表的最新重要講話精神和作出的最新指示傳遞下去、傳播開來，讓每一個人都看到新近平總書記心繫人民群眾、始終與人民在一起的光輝形象和領袖風範，讓每一個人都聽到最高統帥鏗鏘有力、成竹在胸、指揮若定的聲音，讓每一個人都感到以習近平同志為核心的黨中央無堅不摧的堅強領導和無微不至的溫暖關懷。



要迅速集成製作反映以習近平同志為核心的黨中央指揮堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的音視頻專題作品。要在廣播電視和網絡視聽新聞報導、專題節目欄目專區以及各類宣傳片中，把習近平總書記視察的畫面和領袖風範呈現出來，把總書記最新重要講話和重要指示精神原原本本宣傳報導出來。要以總書記的重要講話為指導，突出宣傳工作的主題主線要求，全面貫穿到宣傳戰役指揮和宣傳引導工作中，貫穿到所有新聞報導和視聽節目中，堅決做到廣電總局黨組反覆強調的“宣傳核心、維護核心”。



要廣泛宣傳習近平總書記發出的“早日奪取勝利”的偉大號召。要把這個偉大號召放置廣播電視媒體頭條，網絡視聽媒體“首頁首屏首條”，突顯出來。早日奪取勝利！習近平總書記說出了中國人民的心聲，彰顯了中國共產黨人勇於戰勝一切艱難困苦的堅強決心和必勝信心，表達了以習近平同志為核心的黨中央對全黨全軍全國各族人民對親切關懷和殷切期望，順應了全世界愛好和平、堅持道義的國家和地區人民的衷心祝願和期盼。要通過強有力地宣傳輿論引導，把“早日奪取勝利”的偉大號召，迅速轉化為激發凝聚起堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的強大精神動力和攻堅力量。