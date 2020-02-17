新冠疫情影響企業復工 調查發現78%受訪在華美企稱用工短缺

上海美國商會周一公布的一項最新調查發現，近一半的受訪美國在華企業表示，新冠肺炎病毒疫情引起的封閉措施已經影響到它們的全球運作。

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參加這次調查的有109家美國公司，它們的製造業工廠分布在上海、蘇州、南京和長江三角洲地區。這一調查是在2月11日至14日間進行的。新冠肺炎疫情的爆發不僅造成中國1月春節假期延長，許多南部城市也封城至今，各地實施交通禁令和隔離措施以防疫情擴散。但這些措施造成中國經濟活動中斷，工廠和企業難以復工，對經濟的運轉也帶來較大影響。報道指，部分中國員工就算能返回工作地點，據傳也在工廠或居住地受到隔離，使得生產工作恢復正常的時間進一步延後。

針對當前局勢，在這109家在華美國公司中，其中48%表示，關閉工廠的疫情防控措施已經影響到它們的全球供應鏈。其餘的公司預計這種影響將在今後一個月內顯現。此外，約78%在中國設廠的受訪美國企業還指出，缺乏足夠人力應付全面復工。調查中有三分之一的企業打算，如果工廠不能夠開工，將把業務轉到中國以外；將近三分之二的企業預計其產品需求將低於正常年份。

路透社在報道中引用上海美國商會會長吉布斯的話稱，“最大的問題是缺少工人，工人們受到隔離和行動限制。這是調查發現的最重要的兩個問題。任何人從其他地方回來都要被隔離14天。 ”他談道，“所以，大部分工廠雖然獲准恢復生產，但都存在工人數量嚴重不足的問題。”

官方方面，2月10日，中國商務部表示，密切關注疫情可能對外貿產生的影響；將大力支持外資企業有序復工復產。針對新冠肺炎疫情會否使外企撤離中國的問題，商務部發言人高峰同日指，中國吸收外資的綜合競爭優勢沒有改變。多數企業也表示，從長遠來看，不會因為此次疫情調整在華髮展戰略。

