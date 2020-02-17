新冠肺炎衝擊 東京馬拉松縮水業餘者被拒 原傳婉拒中國人蔘賽

17日從相關人士處獲悉，受新型冠狀病毒肺炎疫情擴大的影響，3月1日的東京馬拉松將不允許普通參賽者出場。包括輪椅項目在內，僅由受邀者等高水平選手展開角逐。

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據路透社今天報道說，迫於肺炎疫情嚴峻形勢，東京馬拉松大賽組織者只好取消大眾參賽。



據東京新聞周一消息，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，東京馬拉松大賽組織者已決定，取消本次大賽活動的普通參賽者報名。該報報道稱，約有3.8萬人原定參與此項活動。東京馬拉松是日本最大的馬拉松比賽，將於3月1日舉行。



共同社今天指，普通參賽者將無法參加東京馬拉松。17日從相關人士處獲悉，受新型冠狀病毒肺炎疫情擴大的影響，3月1日的東京馬拉松將不允許普通參賽者出場。包括輪椅項目在內，僅由受邀者等高水平選手展開角逐。



本次比賽也是東京奧運會日本男隊剩餘一個名額的選拔賽，日本紀錄保持者大迫傑、前日本紀錄保持者設樂悠太等計畫參賽。根據公布的信息，馬拉松和輪椅項目將分別有176名和30名頂尖選手參加。



該報道說，始於2007年的東京馬拉松逐步發展為國內最大規模賽事，今年原計畫有3.8萬人參加。因擔憂疫情擴大，主辦方此前已經決定向擁有參賽資格、居住在中國的選手賦予明年大賽的參賽權並免除參賽費，呼籲主動放棄今年參加。此外，主辦方原本打算採取在各地點配備消毒液、向需要者分發口罩等對策按計畫舉辦，但隨着疫情趨於嚴重，最終在開賽約2周前做出了罕見決定。