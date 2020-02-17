新冠肺炎 中國房地產呈顯深受"毒害"

中國地方政府紛紛採取行動緩解新型冠狀病毒疫情對房地產開發商的衝擊。這些債務沉重的開發商被迫在危機期間凍結房屋銷售，但仍面臨1000億美元債券今年到期的壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國金融時報今天報道說，疫情打擊中國房地產開發商。消息說，地方政府紛紛採取行動緩解新冠疫情對房地產開發商的衝擊，讓他們推遲支付土地出讓金和稅款，但這些企業仍面臨巨額債券今年到期的壓力。



深圳、西安和其他一些大城市的官員已向開發商表示，他們可以推遲支付土地出讓金和稅款，以改善公司的現金流。此前，作為遏制疫情傳播努力的一部分，100多個城市禁止新房銷售。

針對預售的限制也將被放鬆，允許開發商通過尚未完工的住房籌集資金。據上海易居房地產研究院總監嚴躍進表示說，“銷售情況實際上非常糟，這可能在今年造成還款問題，”嚴躍進表示，“但另一方面，政策措施應該相當寬鬆……如果能這樣，壓力就會降低。”嚴躍進指出，今年的貨幣政策可能繼續放鬆，讓開發商能夠獲得緊急融資。

易居的一份報告顯示，在2月的第一周，擁有2000多萬人口的北京每日住房銷量不足4套，遠低於平時的數百套。

北京一位房地產經紀人上周五表示，市場基本上沒有重新啟動，因為“人們仍然感到害怕”。

報道引述Dealogic的數據顯示，未來兩年，中國房地產開發商必須償還約2700億美元的美元和人民幣債務。今年3月，這些公司將有約80億美元的債券到期；今年債券到期的高峰是8月，屆時將有逾130億美元債券到期。槓桿不斷累積常常令投資者擔憂，他們擔心市場震蕩可能擾亂現金流，導致中國一些最大企業違約。

僅中國恆大(China Evergrande)一家就有逾1000億美元債務。該公司最近還以高達12%的利率發行債券，籌集了20億美元，這加劇了人們對債務水平難以持續的擔憂。在新冠疫情爆發的頭10天，在香港上市的恆大地產股價下跌逾11%，但此後有所反彈。

該報道說，地方政府的寬鬆政策是政府被迫採取折衷政策的一個實例：既要控制傳染，又要確保企業在經濟活動停滯期間存活下來。儘管仍面臨疫情風險，但中央政府和國家主席習近平呼籲全國人民重返工作崗位，因為中國經濟增長面臨崩潰。一些經濟學家估計，1月至3月，中國經濟的年增長率可能放緩至3.2%，大大低於2019年第四季度的6%。湖北省仍有大約4000萬人處於嚴格的隔離狀態。疫情自去年12月開始在該省爆發，省內經濟活動仍處於停滯狀態。