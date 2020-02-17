新冠肺炎 中國續稱“可防可治”

中國周一表示儘管新冠肺炎是新發傳染性疾病，但是它“可防可治”。目前全國已累計派出逾3.2萬名醫務人員馳援湖北武漢，而武漢重症佔比也從初期的38%下降到目前的18%；而為了摸清底數，處在疫情中心的武漢正部署開展為期三天的集中拉網式大排查。

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據路透社今天報道說，中國稱新冠肺炎“可防可治”。

消息說，中國除湖北以外其他省份新確診新冠肺炎日增量已經連續13日下降，但近期聚集性病例多發意味着疫情防控仍不可鬆懈。由於要確保聚精會神做好疫情防控，中國已經考慮推遲按慣例在每年3月3日和3月5日分別開幕的全國政協和全國人大會議（兩會）。

在新冠肺炎治療方面，今日國務院聯防聯控機制發布會稱，磷酸氯喹在臨床上非常確定地看到了療效，專家組認為應當儘快將其納入到新一版的診療指南，擴大臨床試用範圍。對於重症治療，臨床研究顯示恢復期血漿具有安全性和一定療效。

當被問及“新冠肺炎有沒有明確診療方法，是否可以治癒？治癒後是否會複發？”，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅稱，“我們的答案是明確的，這個疾病雖然是新發傳染性疾病，但是它可防可治。”

截至2月16日的最新數據，治癒出院患者大於1萬，其中大概90%左右是輕症，10%左右是重症和危重症。

該報道說，武漢的情況也有很大改變。特別是近期通過早診早治，通過對輕症病人收治後的連續觀察，可以看到重症佔比從初期的38%已經下降到目前的18%。

郭燕紅表示，現在全國其他29個省市和軍隊系統已經派出3.2萬餘名醫務人員來支持湖北武漢，主要來自呼吸、感染、重症等專業。

而針對武漢重症多的特點，投入的重症專業醫護力量是最強的，有1.1萬重症專業醫務人員負責重症的救治工作。“這1.1萬的重症醫務人員已經接近全國重症醫務人員資源的10%，”她稱。

截至2月16日0-24時，中國大陸報告新增確診病例2,048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，廣東2例），新增疑似病例1,563例。全國當日新增病例較上日略有上升，但湖北省以外其他省份新確診日增量已經連續13日下降。

該報道說，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在發布會上表示，中國-世界衛生組織(WHO)聯合專家考察組將於今日赴北京市、廣東省和四川省開展現場考察。四川並不屬於確診人數較多的省份。米鋒在周六發布會曾稱，中方同WHO總體上共同商定了聯合專家考察組的重點領域和活動日程。至於專家組緣何不去此次疫情的中心--湖北和武漢，中國官媒--環球時報最新援引耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授、美國中國衛生政策與管理學會會長陳希分析稱，主要原因應該是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

而專家考察組前往廣東很大可能是為了與鍾南山院士進行交流，而且廣東也是在SARS後，中國衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區，和北京是國內的兩個標桿，在此次疫情中也做出了較好應對，相信這也是專家考察組需要了解的。

目前，WHO和中國國家衛健委均未透露專家考察組的具體名單。