新冠肺炎 習近平曝知情時間 美媒指與湖北官員竟甩鍋

中共黨刊《求是》發表文章稱，中共總書記習近平早在年初就對武漢肺炎疫情提出要求。該文並列出習近平從1月7日到2月中旬就疫情防控進行指揮部署的時間線，美國之音今天報道稱被認為是這位領導人對輿論指其處置不當錯失防控疫情災禍最佳時機的批評作自我辯護，並將責任歸咎於地方層級。

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美國之音今天報道，習稱早知疫情並提要求，與湖北官員互相“甩鍋”？2020年突然襲來的新型冠狀病毒肺炎疫情“黑天鵝”，令中國官方和民間措手不及。全國各地衛生系統正全力以赴應對疫情危機，如何阻斷疫情蔓延，降低損失是中國當前面臨最緊迫的任務。中國民間對官員在武漢疫情初期行動遲緩，眾多患者得不到有效治療頗為不滿，北京當權者看來面臨30年來罕見的巨大壓力。

據該報道，2月16日出版的最新一期中共黨刊《求是》雜誌刊登了總書記習近平2月3日在中共中央常委會一次會議上的講話。這篇署名習近平的文章稱，“武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。1月20日，我專門就疫情防控工作作出批示，指出必須高度重視疫情，全力做好防控工作，要求各級黨委和政府及有關部門把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。1月22日，鑒於疫情迅速蔓延、防控工作面臨嚴峻挑戰，我明確要求湖北省對人員外流實施全面嚴格管控。正月初一，我再次主持召開中央政治局常委會會議，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員，並決定成立中央應對疫情工作領導小組。”

美國之音說，這位領導人在講話中明確指出，在1月7日就已經對疫情防控提出了要求，但是沒有說明提出了哪些要求或具體要求什麼。事實上，直到疫情嚴重到1月23日武漢宣布封城，才引起中國各地普遍警惕。直到1月下旬之前，中國官方一直淡化疫情的嚴重性和新冠病毒的傳染性和致命性，宣傳口徑是“未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據”，稍後改為這種病毒“有限人傳人”，疫情“可防可控”。中共高層是否低估了疫情影響，對疫情發展是否出現誤判，官方是否隱瞞疫情，成為近期討論的話題。

該報道列關鍵時間點，稱究竟中共最高領導人在1月7日會議上提出什麼要求，求是雜誌刊登的習近平講話中沒有說明。北京獨立學者榮劍對美國之音表示，不知道他究竟發表了什麼指示，但是“防控延誤的關鍵時間是從1月7日至20日，沒有任何公開措施，導致疫情從可控轉向不可控。”

該報道說，歷史學者、時政評論人士章立凡也注意到北京當局沒有在第一時間向社會大眾發出警報或及時公開疫情相關信息。他對美國之音表示，“從2019年12月30日，武漢市衛健委發布“不明原因肺炎”的緊急通知，到2020年1月7日領導人在政治局常委會上提出疫情防控要求，間隔8天（當時新華社的報道未提及肺炎疫情）；到1月20日鍾南山院士確認存在人傳人、領導人專門就疫情防控工作作出批示，間隔13天。”

這位時評人接着指出，“中共有直報系統上達天聽，而這21天內中國公眾對疫情基本不知情，錯過了最佳的防治防擴散時機。這就是‘兩個親自（親自指揮，親自部署）’的責任所在。”

據該報道說，對於習近平為何此時在黨刊發文表明其在疫情爆發初期的所作所為的問題，章立凡認為其目的有三：一是再度確認“親自指揮，親自部署”的領導地位；二是堅持認為“黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措也是有效的” ；三是拿地方官員問責，“問題在下邊沒有執行好。”

美國之音指中國地方官暗責中央。

中國外交部發言人華春瑩2月3日在例行記者會上表示，中方“自1月3日起，共30次向美方通報疫情信息和防控措施。兩國疾控中心就疫情相關情況多次進行溝通。”然而中國國內民眾在武漢1月23日封城前對於疫情發展知之甚少。湖北省委在1月21日舉辦了團拜會，部分演員帶病堅持參加文藝演出。在1月23日中共中央在人民大會堂舉辦的春節團拜會上，習近平發表了講話，講話中沒有提到疫情。央視除夕夜的“春晚”雖然臨時增補關注疫情的朗誦表演，其主調依舊是笑語歡聲歌舞昇平，頌揚盛世。

該報道說，直到上周中央委派新官空降，湖北省領導班子在應對疫情時照常表衷心，強調“四個意識”。武漢市長周先旺接受央視採訪則說向社會披露疫情需要得到授權。他表示，1月20日國務院會議“要求屬地負責”，將處置權力下放地方，武漢疫情防治工作才“主動多了”。這位地方官還稱，只要有利於疫情控制，有利於人民生命安全，“我們願意革職以謝天下。”

就病毒起源之爭，美國之音說，這種新型冠狀病毒的來源，目前尚未形成共識。有專家指蝙蝠、穿山甲可能是新型冠狀病毒的中間宿主，疫情爆發可能與人類食用野生動物有關。也有人懷疑病毒源於武漢病毒研究所。武漢病毒研究所的研究員石正麗則表示“用生命擔保”這種病毒與實驗室無關，武漢病毒研究所的員工和學生也無人感染。

武漢肺炎疫情持續蔓延威脅世界和病毒源頭疑問備受矚目之際，習近平2月14日在中央全面深化改革委員會的會議上講話時特別提到了加速推動生物安全立法，並將生物安全納入國安體系。中國科技部隨即作出響應，出台《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》，“要求實驗室發揮平台作用，服務科技攻關需求，各主管部門要加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全。”

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼1月21日到武漢考察疫情，對疫情發展形勢表示悲觀，認為感染規模將是SARS的10倍起跳。不過當時中國國內的輿論對管軼教授的看法不以為然，更有人對其言論發起攻擊。